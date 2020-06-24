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Por mantenimiento, se harán cortes de energía del 25 al 27 de junio en Bogotá

Enel informó los horarios y barrios en donde no habrá servicio en esas fechas.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

24/06/2020 - ( hace 1 horas )

Para mejorar la calidad del servicio, Enel-Condensa hará cortes de energía por mantenimiento en las redes.  

“Con el objetivo de garantizar la confiabilidad del sistema de distribución de energía en medio de la actual coyuntura, Enel-Codensa continúa haciendo control, seguimiento y mantenimientos esenciales a las redes de diferentes zonas y localidades de Bogotá”, dice la entidad.

Además, la empresa dio recomendaciones a sus clientes para los cortes que se realizarán: programar las actividades para que el corte de servicio no las interrumpa, mantener los electrodomésticos desconectados durante estos trabajos, planear la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración, recordar que durante el mantenimiento el servicio de energía puede oscilar, permitir la entrada del personal técnico, los trabajos pueden cancelarse o cambiar por clima (lluvia y tormentas eléctricas).

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Por otro lado, conozca los barrios y horarios en los que se llevarán a cabo los mantenimientos:

25 de junio

BOSA

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Jorge Uribe Botero

Carrera 81 a Carrera 83 entre Calle 53 Sur a Calle 55 Sur

8:00 a.m.

11:00 a.m.

San Pedro

Carrera 85 a Carrera 87 entre Calle 66 Sur a Calle 68 Sur

12:00 p.m.

6:00 p.m.

 

CIUDAD BOLÍVAR

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

El Mochuelo

Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 90 Sur a Calle 92 Sur

8:00 a.m.

5:00 p.m.

El Tesoro

Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 81 Sur a Calle 83 Sur

8:00 a.m.

5:00 p.m.

Madelena

Carrera 63 a Carrera 65 entre Calle 56 Sur a Calle 58 Sur

1:30 p.m.

4:30 p.m.

 

ENGATIVÁ

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Normandía

Carrera 70 a Carrera 72 entre Calle 50 a Calle 52

7:00 a.m.

5:00 p.m.

 

FONTIBÓN

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

El Carmen

Carrera 105 a Carrera 107 entre Calle 15 a Calle 17

7:00 a.m.

12:00 p.m.

La Cabaña

Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 103 a Carrera 105

7:00 a.m.

5:00 p.m.

 

KENNEDY

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Villa Alsacia 2

Calle 9 a Calle 12 entre Carrera 71 a Carrera 74

7:00 a.m.

6:00 p.m.

Ciudad Kennedy Norte

Carrera 77 a Carrera 80 entre Calle 25 Sur a Calle 34 Sur

9:00 a.m.

2:00 p.m.

El Rubí

Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 56 Sur a Calle 58 Sur

6:00 a.m.

4:00 p.m.

 

RAFAEL URIBE

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Los Arrayanes

Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 64 Sur a Calle 66 Sur

8:00 a.m.

12:00 p.m.

Quiroga Sur

Calle 40 Sur a Calle 43 Sur entre Carrera 20 a Carrera 23

8:00 a.m.

5:30 p.m.

 

SANTA FE

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

El Dorado

Calle 0 a Calle 3 entre Carrera 6 Este a Carrera 12 Este

8:30 a.m.

5:30 p.m.

 

SOACHA

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Soacha

Vereda Panamá

6:00 a.m.

4:00 p.m.

Soacha

Carrera 5 a Carrera 9 entre Calle 13 Sur a Calle 15 Sur

8:00 a.m.

12:00 p.m.

Soacha

Calle 24 a Calle 27 entre Carrera 27 Este a Carrera 29 Este

1:00 p.m.

5:00 p.m.

 

SUBA

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

El Plan

Carrera 71 a Carrera 74 entre Calle 145 a Calle 147

9:30 a.m.

4:30 p.m.

Julio Flórez

Carrera 68 a Carrera 70 entre Calle 79 a Calle 81

7:00 a.m.

5:00 p.m.

Nueva Tibabuyes

Carrera 122 a Carrera 124 entre Calle 130 a Calle 132

8:30 a.m.

2:00 p.m.

Puente Largo

Calle 103 a Calle 107 entre Carrera 52 a Carrera 57

8:00 a.m.

5:00 p.m.

Tibabuyes Li

Carrera 144 a Carrera 146 entre Calle 149 a Calle 151

8:00 a.m.

4:30 p.m.

Villa Elisa

Calle 133 a Calle 135 entre Carrera 90 a Carrera 92

8:00 a.m.

4:00 p.m.

 

TEUSAQUILLO

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Alfonso López

Calle 50 a Calle 52 entre Carrera 26 a Carrera 28

1:00 p.m.

5:30 p.m.

Sears

Carrera 26 a Carrera 28 entre Calle 52 a Calle 54

7:00 a.m.

5:30 p.m.

 

USAQUÉN

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Bosque De Pinos

Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 149 a Calle 152

8:00 a.m.

5:00 p.m.

Estrella Del Norte

Calle 160 a Calle 162 entre Carrera 20 a Carrera 22

8:30 a.m.

4:30 p.m.

La Carolina

Calle 126 a Calle 128 entre Carrera 11 a Carrera 13

8:00 a.m.

5:00 p.m.

Las Orquideas

Carrera 21 a Carrera 23 entre Calle 160 a Calle 162

8:30 a.m.

4:30 p.m.

Rincón Del Chicó

Calle 102 a Calle 105 entre Carrera 13 a Carrera 15

8:00 a.m.

5:00 p.m.

San Patricio

Calle 105 a Calle 107 entre Carrera 18 a Carrera 20

9:30 a.m.

4:30 p.m.

Santa Bibiana

Calle 105 a Calle 107 entre Carrera 18 a Carrera 20

9:30 a.m.

4:30 p.m.

Torca

Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 236 a Calle 238

8:30 a.m.

4:30 p.m.

 

USME

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Desarrollo Brazuelos I

Carrera 0 Este a Carrera 2 Este entre Calle 99 Sur a Calle 101 Sur

8:00 a.m.

12:30 p.m.

 

26 de junio

BOSA

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Bosa

Calle 57 Sur a Calle 59 Sur entre Carrera 79 a Carrera 81

6:00 a.m.

4:00 p.m.

San Diego Bosa

Calle 78 Sur a Calle 80 Sur entre Carrera 76 a Carrera 78

8:00 a.m.

6:00 p.m.

 

CHAPINERO

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Chicó Norte Ii

Calle 99 a Calle 101 entre Carrera 9 a Carrera 11

8:00 a.m.

4:30 p.m.

 

CIUDAD BOLÍVAR

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Bella Flor

Carrera 26 a Carrera 28 entre Calle 72 Sur a Calle 74 Sur

8:00 a.m.

12:00 p.m.

El Mirador

Carrera 24 a Carrera 26 entre Calle 69 Sur a Calle 71 Sur

1:00 p.m.

5:00 p.m.

Lucero Del Sur

Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 64 Sur a Calle 66 Sur

8:00 a.m.

5:00 p.m.

Madelena

Calle 56 Sur a Calle 58 Sur entre Carrera 62 a Carrera 67

7:30 a.m.

5:00 p.m.

Sadec Tres

Carrera 26 a Carrera 28 entre Calle 71 Sur a Calle 74 Sur

8:00 a.m.

5:30 p.m.

San Rafael

Carrera 17 a Carrera 21 entre Calle 70 Sur a Calle 73 Sur

8:00 a.m.

12:30 p.m.

Los Alpes Sur

Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 72 Sur a Calle 74 Sur

1:00 p.m.

5:30 p.m.

Villa Gloria

Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 69 Sur a Calle 71 Sur

1:00 p.m.

5:30 p.m.

 

ENGATIVÁ

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Engativá

Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 115 a Carrera 117

8:30 a.m.

4:00 p.m.

Minuto De Dios

Carrera 72 a Carrera 75 entre Calle 79 a Calle 81

7:00 a.m.

5:00 p.m.

 

KENNEDY

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Ciudad Kennedy Norte

Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 35 Sur a Calle 37 Sur

8:00 a.m.

4:30 p.m.

El Rubí

Calle 56 Sur a Calle 58 Sur entre Carrera 78 a Carrera 80

6:00 a.m.

4:00 p.m.

Llano Grande

Calle 39 Sur a Calle 41 Sur entre Carrera 81 a Carrera 83

8:00 a.m.

5:00 p.m.

Provivienda Occidental 1

Calle 37 Sur a Calle 39 Sur entre Carrera 71 a Carrera 73

8:00 a.m.

6:00 p.m.

 

RAFAEL URIBE

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Quiroga Sur

Carrera 21 a Carrera 23 entre Calle 36 Sur a Calle 38 Sur

8:00 a.m.

12:00 p.m.

 

SANTA FE

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

El Dorado

Calle 1 Sur a Calle 3 Sur entre Carrera 7 Este a Carrera 9 Este

8:30 a.m.

5:30 p.m.

 

SUBA

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

El Poa

Carrera 102 a Carrera 104 entre Calle 140 a Calle 142

1:00 p.m.

5:00 p.m.

La Chucua

Calle 131 a Calle 133 entre Carrera 94 a Carrera 96

8:00 a.m.

4:00 p.m.

Nueva Tibabuyes

Carrera 111 a Carrera 113 entre Calle 127 a Calle 129

8:00 a.m.

2:00 p.m.

Villa Elisa

Calle 133 a Calle 136 entre Carrera 94 a Carrera 96

8:00 a.m.

4:00 p.m.

Viveros

Sector Guaymaral

8:30 a.m.

4:30 p.m.

 

USAQUÉN

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

El Cerezo

Calle 191 a Calle 194 entre Carrera 8 a Carrera 10

8:30 a.m.

4:30 p.m.

Ginebra

Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 126 a Calle 130

8:00 a.m.

5:00 p.m.

San Cristóbal Norte

Calle 162 a Calle 164 entre Carrera 7 a Carrera 9

8:00 a.m.

5:00 p.m.

San Patricio

Carrera 22 a Carrera 24 entre Calle 105 a Calle 107

9:30 a.m.

4:30 p.m.

Santa Bibiana

Calle 104 a Calle 106 entre Carrera 20 a Carrera 22

8:00 a.m.

5:00 p.m.

Santa Cecilia Puente Norte

Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 161 a Calle 163

8:00 a.m.

4:30 p.m.

 

27 de junio

CIUDAD BOLÍVAR

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Estrella Del Sur

Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 69 Sur a Calle 71 Sur

7:00 a.m.

12:00 p.m.

 

FONTIBÓN

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Brisas Aldea

Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 121 a Carrera 123

1:00 p.m.

5:30 p.m.

Franco

Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 68 a Carrera 70

7:00 a.m.

12:00 p.m.

La Cabaña

Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 103 a Carrera 105

7:00 a.m.

12:00 p.m.

Versalles

Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 113 a Carrera 115

1:00 p.m.

5:30 p.m.

 

KENNEDY

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Villa Alsacia 2

Calle 9 a Calle 11 entre Carrera 75 a Carrera 77

2:00 p.m.

6:00 p.m.

 

PUENTE ARANDA

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Pensilvania

Calle 12 a Calle 14 entre Carrera 31 a Carrera 33

8:00 a.m.

5:00 p.m.

 

RAFAEL URIBE

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Quiroga Sur

Carrera 19 a Carrera 22 entre Calle 36 Sur a Calle 38 Sur

7:00 a.m.

5:30 p.m.

 

SANTA FE

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

La Veracruz

Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 13 a Calle 15

8:00 a.m.

5:00 p.m.

 

SUBA

 

BARRIO

DIRECCIÓN

HORA DE CORTE

HORA DE REANUDACIÓN

Conejera 2

Club Los arrayanes Guaymaral

11:00 p.m.

12:30 a.m.

Puente Largo

Calle 107 a Calle 114 entre Carrera 54 a Carrera 57

7:30 a.m.

4:30 p.m.
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