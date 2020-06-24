Por mantenimiento, se harán cortes de energía del 25 al 27 de junio en Bogotá

Para mejorar la calidad del servicio, Enel-Condensa hará cortes de energía por mantenimiento en las redes.

“Con el objetivo de garantizar la confiabilidad del sistema de distribución de energía en medio de la actual coyuntura, Enel-Codensa continúa haciendo control, seguimiento y mantenimientos esenciales a las redes de diferentes zonas y localidades de Bogotá”, dice la entidad.

Además, la empresa dio recomendaciones a sus clientes para los cortes que se realizarán: programar las actividades para que el corte de servicio no las interrumpa, mantener los electrodomésticos desconectados durante estos trabajos, planear la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración, recordar que durante el mantenimiento el servicio de energía puede oscilar, permitir la entrada del personal técnico, los trabajos pueden cancelarse o cambiar por clima (lluvia y tormentas eléctricas).

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Por otro lado, conozca los barrios y horarios en los que se llevarán a cabo los mantenimientos:

25 de junio

BOSA BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Jorge Uribe Botero Carrera 81 a Carrera 83 entre Calle 53 Sur a Calle 55 Sur 8:00 a.m. 11:00 a.m. San Pedro Carrera 85 a Carrera 87 entre Calle 66 Sur a Calle 68 Sur 12:00 p.m. 6:00 p.m.

CIUDAD BOLÍVAR BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN El Mochuelo Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 90 Sur a Calle 92 Sur 8:00 a.m. 5:00 p.m. El Tesoro Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 81 Sur a Calle 83 Sur 8:00 a.m. 5:00 p.m. Madelena Carrera 63 a Carrera 65 entre Calle 56 Sur a Calle 58 Sur 1:30 p.m. 4:30 p.m.

ENGATIVÁ BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Normandía Carrera 70 a Carrera 72 entre Calle 50 a Calle 52 7:00 a.m. 5:00 p.m.

FONTIBÓN BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN El Carmen Carrera 105 a Carrera 107 entre Calle 15 a Calle 17 7:00 a.m. 12:00 p.m. La Cabaña Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 103 a Carrera 105 7:00 a.m. 5:00 p.m.

KENNEDY BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Villa Alsacia 2 Calle 9 a Calle 12 entre Carrera 71 a Carrera 74 7:00 a.m. 6:00 p.m. Ciudad Kennedy Norte Carrera 77 a Carrera 80 entre Calle 25 Sur a Calle 34 Sur 9:00 a.m. 2:00 p.m. El Rubí Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 56 Sur a Calle 58 Sur 6:00 a.m. 4:00 p.m.

RAFAEL URIBE BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Los Arrayanes Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 64 Sur a Calle 66 Sur 8:00 a.m. 12:00 p.m. Quiroga Sur Calle 40 Sur a Calle 43 Sur entre Carrera 20 a Carrera 23 8:00 a.m. 5:30 p.m.

SANTA FE BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN El Dorado Calle 0 a Calle 3 entre Carrera 6 Este a Carrera 12 Este 8:30 a.m. 5:30 p.m.

SOACHA BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Soacha Vereda Panamá 6:00 a.m. 4:00 p.m. Soacha Carrera 5 a Carrera 9 entre Calle 13 Sur a Calle 15 Sur 8:00 a.m. 12:00 p.m. Soacha Calle 24 a Calle 27 entre Carrera 27 Este a Carrera 29 Este 1:00 p.m. 5:00 p.m.

SUBA BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN El Plan Carrera 71 a Carrera 74 entre Calle 145 a Calle 147 9:30 a.m. 4:30 p.m. Julio Flórez Carrera 68 a Carrera 70 entre Calle 79 a Calle 81 7:00 a.m. 5:00 p.m. Nueva Tibabuyes Carrera 122 a Carrera 124 entre Calle 130 a Calle 132 8:30 a.m. 2:00 p.m. Puente Largo Calle 103 a Calle 107 entre Carrera 52 a Carrera 57 8:00 a.m. 5:00 p.m. Tibabuyes Li Carrera 144 a Carrera 146 entre Calle 149 a Calle 151 8:00 a.m. 4:30 p.m. Villa Elisa Calle 133 a Calle 135 entre Carrera 90 a Carrera 92 8:00 a.m. 4:00 p.m.

TEUSAQUILLO BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Alfonso López Calle 50 a Calle 52 entre Carrera 26 a Carrera 28 1:00 p.m. 5:30 p.m. Sears Carrera 26 a Carrera 28 entre Calle 52 a Calle 54 7:00 a.m. 5:30 p.m.

USAQUÉN BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Bosque De Pinos Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 149 a Calle 152 8:00 a.m. 5:00 p.m. Estrella Del Norte Calle 160 a Calle 162 entre Carrera 20 a Carrera 22 8:30 a.m. 4:30 p.m. La Carolina Calle 126 a Calle 128 entre Carrera 11 a Carrera 13 8:00 a.m. 5:00 p.m. Las Orquideas Carrera 21 a Carrera 23 entre Calle 160 a Calle 162 8:30 a.m. 4:30 p.m. Rincón Del Chicó Calle 102 a Calle 105 entre Carrera 13 a Carrera 15 8:00 a.m. 5:00 p.m. San Patricio Calle 105 a Calle 107 entre Carrera 18 a Carrera 20 9:30 a.m. 4:30 p.m. Santa Bibiana Calle 105 a Calle 107 entre Carrera 18 a Carrera 20 9:30 a.m. 4:30 p.m. Torca Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 236 a Calle 238 8:30 a.m. 4:30 p.m.

USME BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Desarrollo Brazuelos I Carrera 0 Este a Carrera 2 Este entre Calle 99 Sur a Calle 101 Sur 8:00 a.m. 12:30 p.m.

26 de junio

BOSA BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Bosa Calle 57 Sur a Calle 59 Sur entre Carrera 79 a Carrera 81 6:00 a.m. 4:00 p.m. San Diego Bosa Calle 78 Sur a Calle 80 Sur entre Carrera 76 a Carrera 78 8:00 a.m. 6:00 p.m.

CHAPINERO BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Chicó Norte Ii Calle 99 a Calle 101 entre Carrera 9 a Carrera 11 8:00 a.m. 4:30 p.m.

CIUDAD BOLÍVAR BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Bella Flor Carrera 26 a Carrera 28 entre Calle 72 Sur a Calle 74 Sur 8:00 a.m. 12:00 p.m. El Mirador Carrera 24 a Carrera 26 entre Calle 69 Sur a Calle 71 Sur 1:00 p.m. 5:00 p.m. Lucero Del Sur Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 64 Sur a Calle 66 Sur 8:00 a.m. 5:00 p.m. Madelena Calle 56 Sur a Calle 58 Sur entre Carrera 62 a Carrera 67 7:30 a.m. 5:00 p.m. Sadec Tres Carrera 26 a Carrera 28 entre Calle 71 Sur a Calle 74 Sur 8:00 a.m. 5:30 p.m. San Rafael Carrera 17 a Carrera 21 entre Calle 70 Sur a Calle 73 Sur 8:00 a.m. 12:30 p.m. Los Alpes Sur Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 72 Sur a Calle 74 Sur 1:00 p.m. 5:30 p.m. Villa Gloria Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 69 Sur a Calle 71 Sur 1:00 p.m. 5:30 p.m.

ENGATIVÁ BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Engativá Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 115 a Carrera 117 8:30 a.m. 4:00 p.m. Minuto De Dios Carrera 72 a Carrera 75 entre Calle 79 a Calle 81 7:00 a.m. 5:00 p.m.

KENNEDY BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Ciudad Kennedy Norte Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 35 Sur a Calle 37 Sur 8:00 a.m. 4:30 p.m. El Rubí Calle 56 Sur a Calle 58 Sur entre Carrera 78 a Carrera 80 6:00 a.m. 4:00 p.m. Llano Grande Calle 39 Sur a Calle 41 Sur entre Carrera 81 a Carrera 83 8:00 a.m. 5:00 p.m. Provivienda Occidental 1 Calle 37 Sur a Calle 39 Sur entre Carrera 71 a Carrera 73 8:00 a.m. 6:00 p.m.

RAFAEL URIBE BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Quiroga Sur Carrera 21 a Carrera 23 entre Calle 36 Sur a Calle 38 Sur 8:00 a.m. 12:00 p.m.

SANTA FE BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN El Dorado Calle 1 Sur a Calle 3 Sur entre Carrera 7 Este a Carrera 9 Este 8:30 a.m. 5:30 p.m.

SUBA BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN El Poa Carrera 102 a Carrera 104 entre Calle 140 a Calle 142 1:00 p.m. 5:00 p.m. La Chucua Calle 131 a Calle 133 entre Carrera 94 a Carrera 96 8:00 a.m. 4:00 p.m. Nueva Tibabuyes Carrera 111 a Carrera 113 entre Calle 127 a Calle 129 8:00 a.m. 2:00 p.m. Villa Elisa Calle 133 a Calle 136 entre Carrera 94 a Carrera 96 8:00 a.m. 4:00 p.m. Viveros Sector Guaymaral 8:30 a.m. 4:30 p.m.

USAQUÉN BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN El Cerezo Calle 191 a Calle 194 entre Carrera 8 a Carrera 10 8:30 a.m. 4:30 p.m. Ginebra Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 126 a Calle 130 8:00 a.m. 5:00 p.m. San Cristóbal Norte Calle 162 a Calle 164 entre Carrera 7 a Carrera 9 8:00 a.m. 5:00 p.m. San Patricio Carrera 22 a Carrera 24 entre Calle 105 a Calle 107 9:30 a.m. 4:30 p.m. Santa Bibiana Calle 104 a Calle 106 entre Carrera 20 a Carrera 22 8:00 a.m. 5:00 p.m. Santa Cecilia Puente Norte Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 161 a Calle 163 8:00 a.m. 4:30 p.m.

27 de junio

CIUDAD BOLÍVAR BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Estrella Del Sur Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 69 Sur a Calle 71 Sur 7:00 a.m. 12:00 p.m.

FONTIBÓN BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Brisas Aldea Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 121 a Carrera 123 1:00 p.m. 5:30 p.m. Franco Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 68 a Carrera 70 7:00 a.m. 12:00 p.m. La Cabaña Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 103 a Carrera 105 7:00 a.m. 12:00 p.m. Versalles Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 113 a Carrera 115 1:00 p.m. 5:30 p.m.

KENNEDY BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Villa Alsacia 2 Calle 9 a Calle 11 entre Carrera 75 a Carrera 77 2:00 p.m. 6:00 p.m.

PUENTE ARANDA BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Pensilvania Calle 12 a Calle 14 entre Carrera 31 a Carrera 33 8:00 a.m. 5:00 p.m.

RAFAEL URIBE BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN Quiroga Sur Carrera 19 a Carrera 22 entre Calle 36 Sur a Calle 38 Sur 7:00 a.m. 5:30 p.m.

SANTA FE BARRIO DIRECCIÓN HORA DE CORTE HORA DE REANUDACIÓN La Veracruz Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 13 a Calle 15 8:00 a.m. 5:00 p.m.