Por mantenimiento, se harán cortes de energía del 25 al 27 de junio en Bogotá

Para mejorar la calidad del servicio, Enel-Condensa hará cortes de energía por mantenimiento en las redes.
“Con el objetivo de garantizar la confiabilidad del sistema de distribución de energía en medio de la actual coyuntura, Enel-Codensa continúa haciendo control, seguimiento y mantenimientos esenciales a las redes de diferentes zonas y localidades de Bogotá”, dice la entidad.
Además, la empresa dio recomendaciones a sus clientes para los cortes que se realizarán: programar las actividades para que el corte de servicio no las interrumpa, mantener los electrodomésticos desconectados durante estos trabajos, planear la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración, recordar que durante el mantenimiento el servicio de energía puede oscilar, permitir la entrada del personal técnico, los trabajos pueden cancelarse o cambiar por clima (lluvia y tormentas eléctricas).
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Por otro lado, conozca los barrios y horarios en los que se llevarán a cabo los mantenimientos:
25 de junio
|
BOSA
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Jorge Uribe Botero
|
Carrera 81 a Carrera 83 entre Calle 53 Sur a Calle 55 Sur
|
8:00 a.m.
|
11:00 a.m.
|
San Pedro
|
Carrera 85 a Carrera 87 entre Calle 66 Sur a Calle 68 Sur
|
12:00 p.m.
|
6:00 p.m.
|
CIUDAD BOLÍVAR
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
El Mochuelo
|
Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 90 Sur a Calle 92 Sur
|
8:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
El Tesoro
|
Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 81 Sur a Calle 83 Sur
|
8:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
Madelena
|
Carrera 63 a Carrera 65 entre Calle 56 Sur a Calle 58 Sur
|
1:30 p.m.
|
4:30 p.m.
|
ENGATIVÁ
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Normandía
|
Carrera 70 a Carrera 72 entre Calle 50 a Calle 52
|
7:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
FONTIBÓN
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
El Carmen
|
Carrera 105 a Carrera 107 entre Calle 15 a Calle 17
|
7:00 a.m.
|
12:00 p.m.
|
La Cabaña
|
Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 103 a Carrera 105
|
7:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
KENNEDY
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Villa Alsacia 2
|
Calle 9 a Calle 12 entre Carrera 71 a Carrera 74
|
7:00 a.m.
|
6:00 p.m.
|
Ciudad Kennedy Norte
|
Carrera 77 a Carrera 80 entre Calle 25 Sur a Calle 34 Sur
|
9:00 a.m.
|
2:00 p.m.
|
El Rubí
|
Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 56 Sur a Calle 58 Sur
|
6:00 a.m.
|
4:00 p.m.
|
RAFAEL URIBE
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Los Arrayanes
|
Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 64 Sur a Calle 66 Sur
|
8:00 a.m.
|
12:00 p.m.
|
Quiroga Sur
|
Calle 40 Sur a Calle 43 Sur entre Carrera 20 a Carrera 23
|
8:00 a.m.
|
5:30 p.m.
|
SANTA FE
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
El Dorado
|
Calle 0 a Calle 3 entre Carrera 6 Este a Carrera 12 Este
|
8:30 a.m.
|
5:30 p.m.
|
SOACHA
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Soacha
|
Vereda Panamá
|
6:00 a.m.
|
4:00 p.m.
|
Soacha
|
Carrera 5 a Carrera 9 entre Calle 13 Sur a Calle 15 Sur
|
8:00 a.m.
|
12:00 p.m.
|
Soacha
|
Calle 24 a Calle 27 entre Carrera 27 Este a Carrera 29 Este
|
1:00 p.m.
|
5:00 p.m.
|
SUBA
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
El Plan
|
Carrera 71 a Carrera 74 entre Calle 145 a Calle 147
|
9:30 a.m.
|
4:30 p.m.
|
Julio Flórez
|
Carrera 68 a Carrera 70 entre Calle 79 a Calle 81
|
7:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
Nueva Tibabuyes
|
Carrera 122 a Carrera 124 entre Calle 130 a Calle 132
|
8:30 a.m.
|
2:00 p.m.
|
Puente Largo
|
Calle 103 a Calle 107 entre Carrera 52 a Carrera 57
|
8:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
Tibabuyes Li
|
Carrera 144 a Carrera 146 entre Calle 149 a Calle 151
|
8:00 a.m.
|
4:30 p.m.
|
Villa Elisa
|
Calle 133 a Calle 135 entre Carrera 90 a Carrera 92
|
8:00 a.m.
|
4:00 p.m.
|
TEUSAQUILLO
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Alfonso López
|
Calle 50 a Calle 52 entre Carrera 26 a Carrera 28
|
1:00 p.m.
|
5:30 p.m.
|
Sears
|
Carrera 26 a Carrera 28 entre Calle 52 a Calle 54
|
7:00 a.m.
|
5:30 p.m.
|
USAQUÉN
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Bosque De Pinos
|
Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 149 a Calle 152
|
8:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
Estrella Del Norte
|
Calle 160 a Calle 162 entre Carrera 20 a Carrera 22
|
8:30 a.m.
|
4:30 p.m.
|
La Carolina
|
Calle 126 a Calle 128 entre Carrera 11 a Carrera 13
|
8:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
Las Orquideas
|
Carrera 21 a Carrera 23 entre Calle 160 a Calle 162
|
8:30 a.m.
|
4:30 p.m.
|
Rincón Del Chicó
|
Calle 102 a Calle 105 entre Carrera 13 a Carrera 15
|
8:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
San Patricio
|
Calle 105 a Calle 107 entre Carrera 18 a Carrera 20
|
9:30 a.m.
|
4:30 p.m.
|
Santa Bibiana
|
Calle 105 a Calle 107 entre Carrera 18 a Carrera 20
|
9:30 a.m.
|
4:30 p.m.
|
Torca
|
Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 236 a Calle 238
|
8:30 a.m.
|
4:30 p.m.
|
USME
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Desarrollo Brazuelos I
|
Carrera 0 Este a Carrera 2 Este entre Calle 99 Sur a Calle 101 Sur
|
8:00 a.m.
|
12:30 p.m.
26 de junio
|
BOSA
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Bosa
|
Calle 57 Sur a Calle 59 Sur entre Carrera 79 a Carrera 81
|
6:00 a.m.
|
4:00 p.m.
|
San Diego Bosa
|
Calle 78 Sur a Calle 80 Sur entre Carrera 76 a Carrera 78
|
8:00 a.m.
|
6:00 p.m.
|
CHAPINERO
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Chicó Norte Ii
|
Calle 99 a Calle 101 entre Carrera 9 a Carrera 11
|
8:00 a.m.
|
4:30 p.m.
|
CIUDAD BOLÍVAR
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Bella Flor
|
Carrera 26 a Carrera 28 entre Calle 72 Sur a Calle 74 Sur
|
8:00 a.m.
|
12:00 p.m.
|
El Mirador
|
Carrera 24 a Carrera 26 entre Calle 69 Sur a Calle 71 Sur
|
1:00 p.m.
|
5:00 p.m.
|
Lucero Del Sur
|
Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 64 Sur a Calle 66 Sur
|
8:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
Madelena
|
Calle 56 Sur a Calle 58 Sur entre Carrera 62 a Carrera 67
|
7:30 a.m.
|
5:00 p.m.
|
Sadec Tres
|
Carrera 26 a Carrera 28 entre Calle 71 Sur a Calle 74 Sur
|
8:00 a.m.
|
5:30 p.m.
|
San Rafael
|
Carrera 17 a Carrera 21 entre Calle 70 Sur a Calle 73 Sur
|
8:00 a.m.
|
12:30 p.m.
|
Los Alpes Sur
|
Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 72 Sur a Calle 74 Sur
|
1:00 p.m.
|
5:30 p.m.
|
Villa Gloria
|
Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 69 Sur a Calle 71 Sur
|
1:00 p.m.
|
5:30 p.m.
|
ENGATIVÁ
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Engativá
|
Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 115 a Carrera 117
|
8:30 a.m.
|
4:00 p.m.
|
Minuto De Dios
|
Carrera 72 a Carrera 75 entre Calle 79 a Calle 81
|
7:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
KENNEDY
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Ciudad Kennedy Norte
|
Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 35 Sur a Calle 37 Sur
|
8:00 a.m.
|
4:30 p.m.
|
El Rubí
|
Calle 56 Sur a Calle 58 Sur entre Carrera 78 a Carrera 80
|
6:00 a.m.
|
4:00 p.m.
|
Llano Grande
|
Calle 39 Sur a Calle 41 Sur entre Carrera 81 a Carrera 83
|
8:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
Provivienda Occidental 1
|
Calle 37 Sur a Calle 39 Sur entre Carrera 71 a Carrera 73
|
8:00 a.m.
|
6:00 p.m.
|
RAFAEL URIBE
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Quiroga Sur
|
Carrera 21 a Carrera 23 entre Calle 36 Sur a Calle 38 Sur
|
8:00 a.m.
|
12:00 p.m.
|
SANTA FE
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
El Dorado
|
Calle 1 Sur a Calle 3 Sur entre Carrera 7 Este a Carrera 9 Este
|
8:30 a.m.
|
5:30 p.m.
|
SUBA
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
El Poa
|
Carrera 102 a Carrera 104 entre Calle 140 a Calle 142
|
1:00 p.m.
|
5:00 p.m.
|
La Chucua
|
Calle 131 a Calle 133 entre Carrera 94 a Carrera 96
|
8:00 a.m.
|
4:00 p.m.
|
Nueva Tibabuyes
|
Carrera 111 a Carrera 113 entre Calle 127 a Calle 129
|
8:00 a.m.
|
2:00 p.m.
|
Villa Elisa
|
Calle 133 a Calle 136 entre Carrera 94 a Carrera 96
|
8:00 a.m.
|
4:00 p.m.
|
Viveros
|
Sector Guaymaral
|
8:30 a.m.
|
4:30 p.m.
|
USAQUÉN
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
El Cerezo
|
Calle 191 a Calle 194 entre Carrera 8 a Carrera 10
|
8:30 a.m.
|
4:30 p.m.
|
Ginebra
|
Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 126 a Calle 130
|
8:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
San Cristóbal Norte
|
Calle 162 a Calle 164 entre Carrera 7 a Carrera 9
|
8:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
San Patricio
|
Carrera 22 a Carrera 24 entre Calle 105 a Calle 107
|
9:30 a.m.
|
4:30 p.m.
|
Santa Bibiana
|
Calle 104 a Calle 106 entre Carrera 20 a Carrera 22
|
8:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
Santa Cecilia Puente Norte
|
Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 161 a Calle 163
|
8:00 a.m.
|
4:30 p.m.
27 de junio
|
CIUDAD BOLÍVAR
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Estrella Del Sur
|
Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 69 Sur a Calle 71 Sur
|
7:00 a.m.
|
12:00 p.m.
|
FONTIBÓN
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Brisas Aldea
|
Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 121 a Carrera 123
|
1:00 p.m.
|
5:30 p.m.
|
Franco
|
Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 68 a Carrera 70
|
7:00 a.m.
|
12:00 p.m.
|
La Cabaña
|
Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 103 a Carrera 105
|
7:00 a.m.
|
12:00 p.m.
|
Versalles
|
Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 113 a Carrera 115
|
1:00 p.m.
|
5:30 p.m.
|
KENNEDY
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Villa Alsacia 2
|
Calle 9 a Calle 11 entre Carrera 75 a Carrera 77
|
2:00 p.m.
|
6:00 p.m.
|
PUENTE ARANDA
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Pensilvania
|
Calle 12 a Calle 14 entre Carrera 31 a Carrera 33
|
8:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
RAFAEL URIBE
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Quiroga Sur
|
Carrera 19 a Carrera 22 entre Calle 36 Sur a Calle 38 Sur
|
7:00 a.m.
|
5:30 p.m.
|
SANTA FE
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
La Veracruz
|
Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 13 a Calle 15
|
8:00 a.m.
|
5:00 p.m.
|
SUBA
|
|
BARRIO
|
DIRECCIÓN
|
HORA DE CORTE
|
HORA DE REANUDACIÓN
|
Conejera 2
|
Club Los arrayanes Guaymaral
|
11:00 p.m.
|
12:30 a.m.
|
Puente Largo
|
Calle 107 a Calle 114 entre Carrera 54 a Carrera 57
|
7:30 a.m.
|
4:30 p.m.
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