Rifirrafe entre Claudia López y Enrique Peñalosa por Transmilenio y RegioTram

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el exalcalde Enrique Peñalosa protagonizaron un debate a través de Twitter sobre Transmilenio, RegioTram y la movilidad en la ciudad.

Inicialmente, Enrique Peñalosa apuntó: “sería bueno Alcaldesa, que nos cuente qué intereses y negocios privados hacen lobby a favor de TransMilenio. Que alguien no esté de acuerdo con usted no justifica mentiras y calumnias. El Metro lo venden empresas privadas”.

La respuesta de la alcaldesa Claudia López no se hizo esperar: “Bogotá decidió en las urnas por mayorías legítimas basar nuestro sistema de transporte masivo en Metro y no en el negocio de intereses privados de Transmilenio. No permitiremos que por lobby se impongan intereses y negocios sobre lo legítimamente aprobado”.

De igual manera, López señaló que “el corredor nororiental de la ciudad quedará debidamente cubierto por el Regiotram Norte que vendrá de Zipaquira/Cajica/Chia y en Bogotá conectará con el metro calle100 al centro y Suba/Engativá. La 7ma será un hermoso corredor verde, no otra troncal Caracas!”

“Bogotá también decidió en las urnas y aprobó en primer debate en el Concejo que no sigamos dependiendo totalmente de un oligopolio privado sino tener un operador público para que la ciudad no quede a merced de los riesgos de quiebra o mal servicio de operadores”, trinó la alcaldesa.

Enrique Peñalosa continuó con la discusión y dijo:

"No conozco la justificación en términos de equidad o movilidad, de invertir $2,2 billones en la Carrera Séptima y hacer carriles carro y no TransMilenio".

"Es regresivo e ineficiente invertir $2,2 billones en la Séptima para hacer carriles de carro y no TransMilenio, que moviliza 25 veces más personas que un carril de carros".

Posteriormente, cuestionó a López diciendo: “¿Hay alguien que viva o trabaje en el corredor de la Séptima que crea que un tranvía en la línea del ferrocarril sustituye al TransMilenio en la Séptima?”

Y resaltó que “ningún tranvía en el mundo moviliza más de 11.000 Pasajeros / Hora / Sentido. (PHS). TransMilenio moviliza más de 50.000, tiene más flexibilidad porque puede cambiar de vía, y cuesta menos (…). El RegioTram del norte, si se hace, tiene una capacidad ínfima y viene lleno de los municipios. Además, pasa muy lejos del corredor de la Séptima”.