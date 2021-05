Se levanta la cuarentena general para este fin de semana en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció hace pocos minutos las nuevas medidas que regirán en la capital del país durante este fin de semana.

Según indicó la mandataria, se acaba en la ciudad el modelo 4x3 (restringiendo la movilidad viernes, sábado y domingo) debido a que “no tengo la cara de pedirle al sector productivo que siga sacrificando su trabajo mientras las calles están llenas de gente que decidió no hacer su aporte al cuidado colectivo”.

López explicó que la capital del país ya alcanzó la cúspide del tercer pico de la pandemia y va a empezar una tendencia a la baja, por lo que decidió dar un voto de confianza a la ciudadanía para la reapertura los fines de semana.

Por otro lado, pidió a los bogotanos no celebrar el Dia de la Madre este domingo “Les rogamos quedarse en casa y no hacer reuniones con quien usted no convive”.

En cuanto a las medidas que seguirán vigentes en la ciudad están:

El toque de queda nocturno de 8 p.m. a 4 a.m., hasta el 9 de mayo todos los días e incluyendo fin de semana. Para cumplir con la medida, la solicitud sigue siendo cerrar el comercio desde las 7 p. m.

Además, se mantendrá la ley seca todos los días, las 24 horas, y la suspensión de la alternancia escolar. Este domingo 9 de mayo tampoco habrá ciclovía.

Sin embargo, estas medidas serán revisadas el próximo lunes o martes para evaluar las cifras y el nivel de contagio en la ciudad.