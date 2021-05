Continúan bloqueados por protestas los accesos y salidas de Bogotá

Pese al anuncio del presidente Iván Duque de retirar la reforma tributaria, las protestas ciudadanas continúan y durante el sexto día de manifestaciones consecutivas fueron bloqueados los accesos desde y hacia Bogotá.

Por el norte se registran bloqueos en los municipios de Gachancipá, Zipaquirá, Ubaté y Tocancipá. Al oriente en Cáqueza (en la vía Bogotá -Villavicencio) Choachí, Fómeque y Ubaque. En la mañana hubo bloqueos en Chía y en el kilómetro 10 de La Calera.

Al occidente las manifestaciones 1concentraron en Funza, Madrid, Facatativá y Mosquera.

Al sur están bloqueados los accesos en Soacha y Sibaté.

El gobernador de Cundinamarca hizo un llamado a los manifestantes para que no bloqueen las vías del departamento para evitar desabastecimiento.

“Hacemos un llamado a todas las personas que se están manifestando, bloqueando las vías de nuestro departamento. Estamos muy cerca de generar un problema de abastecimiento de alimentos, no solo para nuestra región sino, también para Bogotá. Tenemos más de 450 mil litros de leche que no han podido entregar los pequeños y medianos productores a las grandes empresas. Esa leche no se la van a pagar, esa leche la van a perder”, dijo.

El mandatario se refirió además a las dificultades presentadas para transportar las vacunas contra el COVID-19 y el oxígeno para los hospitales.

“Necesitamos que dentro de las mesas de diálogo y de concertación quede claro que se debe garantizar el derecho a la vida de quienes esperan una vacuna, de quienes esperan el oxígeno en los hospitales y, especialmente, de esos pequeños productores, de los campesinos de Cundinamarca que no han podido sacar lo que cosechan, lo que producen y que están en este momento atravesando una difícil situación”, agregó.