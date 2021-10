Científicos revelan la lista de bacterias encontradas en los chicles masticados

Un grupo de científicos del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas de la Universidad de Valencia, en España, obtuvo un reconocimiento por una curiosa investigación. Se trata del hallazgo de una lista de bacterias en chicles mascados y que se arrojan al suelo.

En su trabajo analizaron diez muestras de chicle en diversos puntos de Europa y Asia. El Parque Científico de la Universidad de Valencia en España, Eurodisney en París, la isla Spetses en Grecia, Estambul y Singapur fueron los lugares escogidos.

El estudio fue premiado por el Ig Nobel, una parodia de los Premios Nobel y a pesar de su gracia, se ha convertido en una puerta para investigaciones útiles.

¿Cómo recogieron las muestras?

El análisis, realizado por los científicos Manuel Porcar, Leila Satari, Ángela Vidal y Alba Guillén, consistía en que una voluntaria, una mujer sana de 36 años, debía mascar chicle durante 30 minutos. La idea era analizar cómo cambiaba la población bacteriana de los chicles que habían estado durante tres meses a la intemperie.

Los chicles eran recogidos con espátulas estériles y se guardaban en un laboratorio a -80 grados Centígrados para proceder con su análisis. Algunos se usaron para identificar la microbiota oral, o el conjunto de microorganismos de la boca, y otros que eran expuestos al aire libre bajo el sol.

¿Qué encontraron?

Luego de extraer y secuenciar el ADN en los chicles hallaron que la bacteria Curtobacterium, que está presente en algunas plantas, lograba degradar casi la totalidad de los ingredientes del chicle.

También se encontraron otras bacterias como Rothia, Haemophilus, Corynebacterium, Veillonella, Actinomyces, Sphingomonas, Kocuria, Deinococcus y Blastococcus.

El estudio asegura que la mayoría de los microorganismos eran resistentes a la radiación, no necesitan mucha agua y pueden soportar cambios extremos de temperatura.

¿De qué sirve su investigación?

Aunque la investigación genera risa, en el estudio aseguran que los chicles en el suelo pueden alojar distintos patógenos que se pueden convertir en un vehículo de transmisión de enfermedades.

También abre el paso para la investigación forense, tal y como funciona el hallazgo de pruebas a partir de las bacterias que viven en las huellas de una persona, pero esta vez con los chicles.

En sus conclusiones, los investigadores proponen que la Curtobacterium puede ser un componente para la limpieza de residuos de las gomas de mascar que terminan en el suelo.

We had one minute for our acceptance speech of our IgNobel prize, so we ( @LeilaSatari , @NgelaVidal, Alba Guillén and myself) did this...(sorry, The Beatles)👇 pic.twitter.com/HkOlBSwo6H