Estos son los pilares para equilibrar la relación con su mascota

Durante el periodo de cuarentena, algunas personas decidieron adoptar una mascota para tener compañía en medio del aislamiento. Otros tuvieron la oportunidad de reencontrarse con ellas y compartir más tiempo juntos. Lastimosamente, en otras ocasiones, también se presentaron abandonos.

Y es que establecer una relación con un perro no es tan sencillo. Tener una mascota no implica únicamente darle techo y comida. Por eso, si su meta es tener más alegrías que dolores de cabeza con su amigo peludo, debe tener presente qué acciones debe realizar para mejorar esa relación.

Mark Lee, educador canino, estuvo en En Casa Con La W para aclarar algunas dudas sobre la tenencia de mascotas, especialmente en tiempos de pandemia.

Para empezar, es importante reiterar que las mascotas no representan una amenaza para contagiar a las personas de coronavirus. La transmisión de la COVID-19 de perro a humano no ha sido validada científicamente.

Sin embargo, como lo explica Lee, el pelaje del perro sí podría convertirse en un vector de transmisión. Es decir que, si el virus fresco entra en contacto con el pelo de la mascota y luego llega a su amo, podría darse el contagio.

Por esa razón, es importante tomar todas las precauciones: usar tapabocas, lavarse las manos y limpiar a su mascota cuando regresen a casa.

Sobre los procesos de adopción, el consejo de Lee es, primero, verificar que la fundación o lugar donde adopte a la mascota cumpla con todos los protocolos, es decir vacunación, esterilización y que su futuro amigo esté en óptimas condiciones.

Ahora, como una mentalidad clave, Mark Lee sostiene que “los perros viven del hoy y el ya”. Por eso, su consejo es darles amor y establecer una relación sin maltrato desde el primer momento.

Estos son los cinco pilares de Mark Lee para tener una relación equilibrada con su mascota:

Parámetros y reglas: el perro debe entender qué puede hacer y qué no, es decir, conocer sus límites en la relación.

Disciplina: se trata de organizar un itinerario, sus tres comidas al día, dieta balanceada, vacunas al día, desparasitación y estructurar qué va a pasar en un horario determinado.

Ejercicio: todos necesitamos un desgaste físico. En el caso de los perros, es lo único que regula su ansiedad y comportamiento.

Afecto: aunque siempre debe estar presente, no puede ser desbordado ni humanizado. Debe estar dentro del esquema de disciplina. La mascota debe entender que no puede interrumpir a su amo, no puede invadir su espacio o adueñarse de sus cosas.

“El mejor momento para dar afecto a una mascota es cuando no lo está pidiendo. Cuando están desesperados es el momento de no dar afecto”, apunta Lee.

La diversión: el juego, con control y disciplina, es válido para pasar un rato agradable con la mascota.

Sobre cómo es trabajar en manada, Mark Lee aclara que es diferente, pues requiere protocolos de presentación para evitar conflictos.

Por ejemplo, no recomienda traer una mascota nueva a un hogar donde se convive con un perro de 8 o más años, pues ya están es su etapa senil y necesitan toda la atención de sus amos.