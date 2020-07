Las mejores frases del hombre 'perro'

Top 10: Mi amor no es lo que te estás imaginando, son puras invenciones tuyas.

Top 9: Gorda, te equivocas, ella es solo una amiga del colegio, nunca me metería con ella.

Top 8: Perdóname, de verdad, estaba muy borracho, no sabía lo que estaba haciendo, no volverá a pasar.

Top 7: Aló, princesa, estoy todavía en la oficina, me demoro un poco, duérmete tranquila.

Top 6: Sí, de acuerdo, me equivoqué, pero te juro que no significa nada para mí.

Top 5: -Mi amor, ¿quién te escribe a esta hora?

- Mmm es el chat de mi familia, están mandando fotos de los hijos de mi prima, mañana les respondo. Duerme mi vida.

Top 4: Mi amor, tranqui, ella es una amiga de toda la vida, yo jamás me metería con ella; me parece churra, pero tú sabes que eso es lo que menos me importa.

Top 3: -Aló, ¿Moni?

- Hola Carlos, qué milagro, qué rico escucharte.

- jajaja no digas eso, siempre pienso en ti. Fíjate, ¿por qué no llegas a mi casa, vemos una peli y pedimos comidita?

Top 2: En serio, créeme que no te estaría diciendo todo lo que te digo, si no hubiera terminado con ella, ya terminamos hace varios días, en serio, nada qué ver.

Top 1: Mira no estoy acostumbrado a estar llamando y reportando lo que hago ¡confía en mí! El hecho de que no sepas ni dónde estoy ni con quién, no significa que no te esté pensado todo el tiempo, te adoro.