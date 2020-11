Top 10: Antes de morir yo quiero ganarme la lotería para comprar la empresa en donde me echaron sin justa causa, y cuando sea el dueño, echar sin justa causa a mi exjefe.

Top 9: Antes de morir yo quiero hacer una fiesta igualita a las fiestas que aparecen en los videos de los reguetoneros. Yo bailando y bebiendo solo con 40 mujeres bendecidas y afortunadas.

Top 8: Antes de morir yo quiero demostrar que el actual Paul Mcartney, no es el verdadero Paul Mcartney y cuando lo demuestre, escribiré un libro que se convertirá en best seller.

Top 7: Antes de morir yo quiero tener un balneario Villa Marcela en las principales ciudades turísticas del país y después, dedicarme a viajar y atenderlos personalmente.

Top 6: Antes de morir yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar, yo quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar.

Escuche también:

TOP 10: Es un mal día cuando

La divertida versión de “Mi agüita amarilla” en Repeat After Ibarra

Top 5: Antes de morir yo quiero irme de paseo al triángulo de las Bermudas para buscar todo lo que se ha perdido allá y de paso me pierdo mientras pasa el coronavirus.

Top 4: Antes de morir yo quiero que me inviten al Leit Show. Ahh verdad que ya me invitaron.

Top 3: Antes de morir yo quisiera viajar en cohete en busca del asteroide a ver si se puede adelantar su caída antes de lo previsto.

Top 2: Antes de morir yo tengo que hacer un trio, es que siempre he soñado con hacer un trio y cantar las canciones de Los Panchos.

Top 1: Antes de morir yo quiero que Juan me la toque; que me toque una canción que me encanta en el Ukelele.