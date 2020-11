TOP 10: Lo dije o lo pensé

Top 10: Si nos quejamos de que no hay dinero, ¿por qué se venden tantos televisores de 75 pulgadas en los supermercados cada fin de semana?, ¿lo dije o lo pensé?

Top 9: Uy Danielita cómo sales de linda en las fotos de Instagram, ¿lo dije o lo pensé?

Top 8: ¿Oigan, sí se han dado cuenta que todos los programas de la W tienen banner en la página y nosotros no? ¿Cuál será la vaina? ¿Lo dije o lo pensé?

Top 7: Este verano me está matando, ¿lo dije o lo pensé.

Top 6: Oye mi amor, tu mamá te llama al desayuno, al almuerzo y a darte las buenas noches es como intensa, ¿no? ¿Lo dije o lo pensé?

Top 5: Si los jugadores de la Selección Colombia sacaron a Queiroz siendo él su jefe, ¿podríamos sacar nosotros a Montoya? ¿Lo dije o lo pensé?

Top 4: Ibarra es un ordinario, pero tiene un no sé qué, no sé dónde que me tiene pensativa ¿lo dije o lo pensé?

Top 3: Estoy mamado de intentar salir a flote con mi pequeña empresa, pero los impuestos me ahogan y los más grandes se hacen los locos pagándole a uno ¿lo dije o lo pensé?

Top 2: Al comienzo pensé que El Leit Show era un programa de quinta, pero ya creo que es de segunda, ¿lo dije o lo pensé?

Top 1: ¿De verdad apenas me levanté de la mesa tenías que voltearte a mirarme la cola? ¿Lo dije o lo pensé?