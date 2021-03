TOP 10: Me dejaste de gustar cuando: Me preguntaste si podía ser tu fiador.

Top 9: Me dejaste de gustar cuando: Me pediste que hiciéramos el baile de “ay rico rico rico” en Tik Tok.

Top 8: Me dejaste de gustar cuando: Salimos a caminar por la playa, y lo hiciste en chanclas y con medias blancas.

Top 7: Me dejaste de gustar cuando: No quisiste pagar los mil pesos del baño, y me tocó esperar a llegar a la casa.

Top 6: Me dejaste de gustar cuando: Te invité a desayunar, y le pediste al mesero una changua con bastante cilantro y doble huevo encima.

Top 5: Me dejaste de gustar cuando: Me invitaste a conocer tu casa, y me di cuenta que aún vives con tus papás, y que de cariño te dicen BonBril.

Top 4: Me dejaste de gustar cuando: Estábamos en el mejor momento de la peliculiada, y nombraste a tu ex.

Top 3: Me dejaste de gustar cuando: Íbamos en el carro, bajaste la ventana, le echaste la madre a otro carro y luego te bajaste con la cruceta.

Top 2: Me dejaste de gustar cuando: Me di cuenta que el contacto de tu celular “MARTICA UÑAS”, te chateaba todas las noches, tenía voz de hombre y tú le mandabas fotos con muy poquita ropa.

Top 1: Me dejaste de gustar cuando: Me di cuenta que trabajas de lunes a viernes hasta las 11 de la noche y no puedes tener vida social, como quien dice, me dejaste de gustar cuando me di cuenta que eras locutor del Leit Show.