Top 10: Mentiras piadosas en la cama; te lo juro, es la primera vez que me pasa.

Top 9: Mentiras piadosas en la cama; gordo no te preocupes, el tamaño no importa.

Top 8: Mentiras piadosas en la cama; mi vida cómo se te ocurre, solo vamos a ver una película.

Top 7: Mentiras piadosas en la cama; tranqui bebé, no va a pasar nada que tú no quieras que pase.

Top 6: Mentiras piadosas en la cama; mi amor, yo nunca veo porno.

Top 5: Mentiras piadosas en la cama; ¿Pensar en otras mujeres mientras estoy contigo? Jamás, cómo se te ocurre.

Top 4: Mentiras piadosas en la cama; mi amor yo nunca he fingido.

Top 3: Mentiras piadosas en la cama; no me quito las medias porque me va mejor en cuanto a mi desempeño.

Top 2: Mentiras piadosas en la cama; eres el mejor.

Top 1: Mentiras piadosas en la cama; te amo.