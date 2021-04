TOP 10: Momentos en la vida para decir: "Que esta noche no me esperen en mi casa"

Top 10: El día que el amor platónico de mi vida, me llama para decirme que el novio le puso los cachos y que se quiere desahogar conmigo. ¡Que esta noche no me esperen en la casa!

Top 9: El día que el ministro de Hacienda salga por televisión a decir que por un error humano se borraron las bases de datos de Datacredito. ¡Que esta noche no me esperen en la casa!

Top 8: El día que estoy almorzando con un gran amigo que no veía hace años, y al finalizar me dice: “Pidamos algo de tomar, y tranquilo que yo invito”. ¡Que esta noche no me esperen en la casa!

Top 7: El día que mi novia me llama para decirme que los papás se fueron de viaje, y que tiene la casa sola todo el fin de semana. ¡Que esta noche no me esperen en la casa!

Top 6: El día que mi novio me presta el carro, y preciso se lo rayo en el parqueadero. ¡Que esta noche no me esperen en la casa!

Top 5: El día que el director de la OMS salga por televisión a decir que el mundo entero alcanzó la inmunidad de rebaño, y que ya podemos arrejuntarnos y dejar de usar tapabocas. ¡Que esta noche no me esperen en la casa!

Top 4: El día que mi jefe me llama a su oficina para decirme que me ascendieron y que me duplicaron el sueldo. ¡Que esta noche no me esperen en la casa!

Top 3: El día de la fiesta de fin de año de la empresa, Martica la de Recursos Humanos me dice al oído que si quiero seguirla en su apartamento. ¡Que esta noche no me esperen en la casa!

Top 2: El día que lleguemos a la final del mundial contra Argentina, y James Rodriguez meta el gol de la victoria en el último minuto. ¡Que esta noche no me esperen en la casa!

Top 1: El día que Julio Sanchez Cristo me llame a felicitarme por los resultados de El Leit Show, y me diga que va a duplicar el presupuesto para poder reemplazar a Ibarra por un talento de verdad. ¡Que esta noche no me esperen en la casa!