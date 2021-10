Amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del expiloto: “no está muerto”

En la entrega del Premio Mecenate Dello Sport a Piero Ferrari se revelaron nuevos detalles sobre la salud del expiloto alemán Michael Schumacher. Durante la ceremonia en Italia, se refirió a su amigo quien sufrió un trágico accidente en el 2013.

Mientras le entregaban el reconocimiento por el símbolo y la importancia de la compañía Ferrari en el mundo automovilístico, se refirió a su pasado y la actual situación que enfrenta Schumacher.

“No me gusta que se hable de Schumacher como si hubiese fallecido. Michael no está muerto, está ahí pero no se puede comunicar. Me gusta recordar los momentos con él fuera de la pista, lo invitábamos a casa y bebíamos tranquilamente una copa de vino juntos. Era una persona sencilla, clara, precisa y muy lineal”, dijo Piero Ferrari.

Sus declaraciones llegan después de que la esposa de Michael Schumacher, Corinna, también se pronunciara recientemente. Con motivo del estreno de un documental en Netflix sobre el expiloto, envió sentidas palabras.

Durante la rueda de prensa de presentación de la producción, aseguró que hacen todo lo posible para hacer sentir cómodo a Schumacher. “Todo el mundo extraña a Michael, pero está aquí. Diferente, pero él está aquí, y eso nos da fuerza, creo. Michael siempre nos protegió, ahora lo estamos protegiendo”, dijo en su momento.

La historia del famoso piloto alemán cambió de rumbo cuando en el 2013 sufrió un accidente esquiando en los Alpes Franceses y se golpeó fuertemente la cabeza. Tras el suceso, su familia se reservó detalles y avances de la salud del expiloto.