Así será el regreso de la Champions League

El Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido de forma telemática este miércoles, decidió que la Liga de Campeones 2019/20 se resuelva con una fase final entre ocho equipos en Lisboa, que se disputará entre el 12 y el 23 de agosto.

Esta fase final, cuyos emparejamientos se decidirán en un sorteo aún sin fecha, la jugarán a partido único los cuatro equipos que se clasificaron para cuartos de final antes del parón por la pandemia del coronavirus y los cuatro que salgan de las eliminatorias que aún deben decidirse.



Los encuentros tendrán lugar en el estadio de La Luz, en el que juega el Benfica, y el José Alvalade, del Sporting de Portugal.



Antes de la interrupción por la pandemia del coronavirus, a principios de marzo, el Atalanta eliminó al Valencia, el Leipzig al Tottenham, el Atlético de Madrid al Liverpool, defensor del título, y el París Saint Germain al Borussia Dortmund.



Quedan por resolverse las eliminatorias de octavos entre el Manchester City y el Real Madrid, con ventaja para el cuadro inglés, que ganó en el Santiago Bernabéu por 1-2; entre el Juventus y el Lyon, con ventaja para el cuadro francés tras imponerse en la ida por 1-0; entre el Bayern Múnich y el Chelsea, con clara ventaja para los bávaros tras vencer en Londres por 0-3; y entre el Barcelona y el Nápoles después del empate a uno de San Paolo.



Quedó aplazada la decisión sobre dónde se jugarán estos enfrentamientos, que se tomará según evolucione la pandemia. Si no se puede en los campos de los equipos que deben jugar la vuelta en casa, se han propuesto las sedes de Guimaraes (estadio Afonso Henriques) y Oporto (Dragao).



La final se iba a disputar el 30 de mayo en el Ataturk Olympic de Estambul, que acogerá la de 2021. Por lo tanto, se pasan a los siguientes años las finales de San Petersburgo (2022), Allianz Arena de Múnich (2023) y Wembley (2024).

Según el calendario hecho público por la UEFA, los partidos pendientes de octavos se jugarán los días 7 y 8 de agosto; los cuartos de final tendrán lugar entre el 12 y el 15 ya en Lisboa; las semifinales el 18 y el 19 y la gran final el día 23. Todos los encuentros comenzarán a las 21.00 horas.



El Comité Ejecutivo también aprobó los principios del protocolo médico, que se detallará en las próximas semanas cuando se establezca un plan sanitario completo para proteger la salud de todos los participantes.



La UEFA evaluará regularmente la situación de la pandemia en todo el continente y se pondrá en contacto con las autoridades locales para ver cuándo los espectadores podrían regresar a las gradas.



Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, señaló que a día de hoy no está prevista la presencia de público, pero que es una cuestión que se irá estudiando.



Por otro lado, los equipos podrán registrar tres nuevos jugadores en su lista A durante el resto de la campaña de la Liga de Campeones, siempre que estos futbolistas ya estuvieran registrados y fueran elegibles para el club desde la última fecha límite de inscripción (3 de febrero de 2020 para esta competición).



La lista A podrá contener un máximo de 25 jugadores. Los clubes no podrán registrar futbolistas recién transferidos.



Tal y como está ocurriendo con las ligas domésticas, se permitirán cinco sustituciones en todos los partidos restantes, según el cambio temporal de las Leyes del Juego, mientras que este número será de tres para la campaña 2020/21.



En cuanto a la lista de acceso para la próxima temporada, esta no se ha visto modificada por el nuevo calendario. La fecha límite para que las federaciones nacionales inscriban a los equipos para las competiciones será el 3 de agosto para la Liga de Campeones, cuyo calendario revisado también fue aprobado por el Ejecutivo.