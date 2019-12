Aspiro ser el ministro del Deporte, sigo preparándome para ello: Óscar Figueroa

Durante la entrevista, el exlevantador de pesas habló sobre el balance que hace de su carrera en este 2019: “Ha sido un año totalmente positivo, aunque deportivamente no fue el mejor, en otros proyectos personales sí han sido un éxito total, eso me ha llevado a concluir mi carrera deportiva, pero me retiro feliz y tranquilo y con los ánimos de seguir apoyando el deporte desde otro ámbito”.

Sobre los nuevos proyectos, Figueroa dijo que: “Yo fui el pionero para que se diera el Ministerio del Deporte, aspiro a ser el ministro en su momento, sigo preparándome para ello académicamente, hay que seguir preparándonos porque todavía hay mucho que hacer por del deporte colombiano”.

Por último, el deportista se refirió al tema del dopaje en Colombia: “Hay que hacer más controles dentro de una política de estado que permita poder controlar las ligas y los clubes, porque el problema viene desde los clubes".