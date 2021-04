Atacan con mensajes racistas a Davinson Sánchez en redes sociales

El racismo es una de las desgracias que se siguen presentando en el fútbol mundial, especialmente en el deporte europeo porque, aunque son pocos quienes hacen este tipo de comentarios e improperios, se hacen notar atacando a los jugadores por su color de piel.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el del zaguero central del Valencia Mouctar Diakhaby, a quien el jugador del Cadiz Juan Cala le habría dicho “negro de mierda”.

No obstante, este no es el único caso, pues el colombiano Davinson Sánchez sufrió de mensajes racistas en redes sociales luego de hacer un mal juego con el Tottenham ante el Newcastle.

Ante esto, el Tottenham tuvo que salir al paso y apoyar a su jugador ante los mensajes racistas en redes sociales.

“Estamos molestos por los mensajes racistas recibidos hoy por Davinson Sánchez. Estamos contigo y con quienes continúan sufriendo de abuso en redes”, fue el comentario de club.

We are disgusted by the racist messages received by Davinson Sanchez today and are calling on social media platforms to take action. We stand with you, @daosanchez26 , and all those continuing to suffer abuse online. pic.twitter.com/jb31Z9zNZL

Incluso, algunos seguidores del club londinense lograron captar algunos de los mensajes en donde incluso comparaban al defensor de la Selección Colombia con un mono.

15 hours later and this account is still live. In the grand scheme of things the least @Twitter should be doing is removing these accounts as soon as they have been reported.



Twitter has failed. And they should be punished heavily themselves pic.twitter.com/bHAE1TujPe