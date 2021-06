Con curioso diseño, el Barcelona presentó su nueva camiseta

Con la presencia del presidente Joan Laporta y los jugadores Ansu Fati, Riqui Puig, Marta Torrejón y Hansen, el Fc Barcelona presentó este martes la nueva camiseta que lucirá a partir de la temporada 2021/2022.

La camiseta después de muchas filtraciones a lo largo de los últimos meses, la camiseta presentada oficialmente se caracteriza por basarse en el escudo del club, adoptando los colores típicos blaugranas al frente de la prenda, donde se destaca la cruz en la parte derecha. La manga derecha posee un color granate en mayor escala, mientras que la izquierda es azul.

Así mismo, otra novedad es la pantaloneta ya que contrario a la camiseta en la parte derecha es azul mientras que en la parte izquierda es granate.

Ante esto la polémica en las redes sociales no se hizo esperar y muchos mandaron comentarios negativos en contra de la prenda, aunque otros pocos señalaron su gusto por la camiseta.

A mi me da que messi con esa equipacion, no se queda...😂por junto y por separado cada prenda es la mas fea que he visto😂😂