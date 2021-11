“Con él se trabaja muy mal”: Jorge ‘El Mago’ Valdivia raja de Reinaldo Rueda

El experimentado mediocampista Jorge’ El Mago’ Valdivia es uno de los jugadores más importantes y habilidosos que han vestido la camiseta de ‘La Roja’ su historia, pues es uno de los futbolistas que contribuyó a que Chile fuera campeona de América en el 2015.

Y es que en diálogo con ESPN, Valdivia criticó la forma de entrenar de Reinaldo Rueda porque, según él, se trabaja muy mal con el técnico colombiano.

“No estuve nada con Rueda, pero me consta que con él se trabaja muy mal. Para jugadores que llegaban y te exigían trabajar de una manera, porque así sienten el fútbol y los entrenamientos”, comentó.

“Supe que los trabajos no iban de la mano con las características de los jugadores”, agregó.

No obstante, Rueda no fue el único objeto de críticas para el exjugador de la selección chilena, pues también rajó del DT argentina Juan Antonio Pizzi.

“Con Pizzi los partidos fueron muy mal planteados desde el cuerpo técnico, muchas dudad. Te lo digo porque estuve presente (…). Cuando las cosas no las estás haciendo bien y no puedes cambiarlo es porque el mensaje no llegó claro”, señaló.

Actualmente Chile es cuarta con 16 puntos, mismos que Colombia (quinta) y Uruguay (sexta).