Con lo justo, Juventus avanza a la final de Copa Italia

Juventus clasificó a la final de la Copa Italia tras empatar 1-1 (marcador global) con el Milan. Pese a que el juego de vuelta no tuvo goles, el gol de visitante que marcó el equipo de Turín en San Siro le fue suficiente para avanzar.

Cristiano Ronaldo tuvo la oportunidad de lograr la ventaja durante los primeros minutos del partido, sin embargo, falló el cobro de penalti.

Milan tuvo que jugar con 10 hombres desde el minuto 15, pues el croata Rebic protagonizó una violenta entrada que le costó la expulsión.

⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP