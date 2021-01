Desde los 11 años me fui de mi casa detrás de este sueño, sacrifiqué mucho: Yoreli Rincón

Hazleydi Yoreli Rincón Torres fue incluida en el equipo ideal de la década (2011-2020) de la Conmebol dado a conocer por la Federación Internacional de Historia y Estadística.

En diálogo con La Hora del Regreso, Yoreli Rincón aseguró que "no me siento tan contenta por mí, sino por el reconocimiento a esa niña que soñó tanto y que le dijeron que no podía jugar futbol en Colombia, pero que llegó a la Champions".

Rincón reveló que la búsqueda de este sueño inició a la corta edad de 11 años, cuando tuvo que dejar su casa y ganarse la vida por sí misma. Sobre esta época, lamentó que "tuve que ser adulta muy niña", pero señaló que su sacrificio valió la pena porque "sé en mi interior que rompí muchos paradigmas en mi país y sé que nadie me los va a quitar. Sé que esto le permite ahora a las niñas a no tener que rogar para poder jugar al futbol".

Por otra parte, cuestionada por su opinión sobre la Liga Profesional Femenina de Colombia afirmó que "un torneo profesional que dure dos meses no se le puede llamar así. A las jugadoras en Colombia les firman un contrato de tres meses, así es imposible vivir del futbol", haciendo referencia a la brecha salarial en la liga profesional femenina, en comparación con la masculina.

Rincón también aseguró que "los dirigentes colombianos pretenden que las jugadoras vivan con un sueldo de entre seis y siete millones por tres meses, comparado con algunos deportistas que ganan hasta 100 millones de pesos en esos meses, es imposible que ellas vivan exclusivamente del futbol, por eso muchas tienen carreras o profesional alternas".

Sobre su futuro, confesó que ha declinado ofertas para hacer parte de equipos en España, porque "mi sueño siempre fue jugar en la liga italiana, cuando me han hecho ofertas de España, simplemente las rechazo".

