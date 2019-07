¡Egan Bernal es el campeón del Tour de Francia!

Egan Bernal nació en Bogotá por cosas del destino, pero fue registrado en Zipaquirá.

Sus primeros años los hizo en la categoría de MTB, un deporte bastante diferente al ciclismo de ruta. Sin embargo, por cosas de ese destino de campeon, el italiano Gianni Savio lo vio pedalear y lo fichó para pasarse definitivamente a la ruta.

Eso fue apenas hace 3 años. Un año más tarde en su primera competencia de alto rendimiento fue campeón del Tour del Avenir. Así fue como el equipo de Froome con el visto bueno del británico se hizo a los pedalazos del colombiano.

El destino es caprichoso. Egán Bernal estaba planillado para correr el Giro de Italia, mientras que Froome el Tour de Francia para ser el líder del hoy Team INEOS. Pero los dos sufrieron lesiones por caídas. Froome no se pudo recuperar, mientras Bernal solo pudo alcanzar su estado ideal para algo que no había preparado: el Tour.

Desde el principio de la competencia se metió en los 10 primeros. Pedalazo a pedalazo fue escalando posiciones hasta dar la sorpresa en la penúltima etapa.

Hoy el colombiano inscribe su nombre como el tercer cliclista más joven en ganar el Tour de Francia.

Histórico, un colombianonse sube a lo más alto del ciclismo mundial.

"Es increíble, no sé qué decir. Sí, ya gané el Tour pero aún sigo sin creerlo. Creo que necesito un par de días para asimilar esto" aseguró Egan Bernal sobre este triunfo.

Además aseguró que "esto es solo felicidad. Es nuetro primer Tour de Francia. Miren cuántas ediciones se han hecho, cuántos colombianos lo han intentado. Colombia tieme mucha historia en el ciclismo, ha tenido muy buenos cilcistas. Habíamos ganado el Giro, La Vuelta, pero el Tour no. La gente, claro, está súper emocionada. Creo que Colombia lo merecía. Estoy súper orgulloso de ser el primer colombiano en ganar el Tour".

Sobre sus planes a futuro cercano dijo que "solamente quiero llegar a casa. Estar en mi casa. Asimilarlo. Todavía no he asimilado que he ganado un Tour. Primero quiero asimilar que he ganado un Tour y después mirar cuál va a ser el siguiente objetivo"

"Quiero disfrutar con mi familia. Creo que ellos lo merecen, mi papá, mi mamá, mi hermanito. Quiero pasar tiempo com ellos" puntualizó.