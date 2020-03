El ciclismo pasa a un segundo plano, lo importante es la salud: Brandon Rivera

En diálogo con Deportes W Brandon Rivera, velocista del Team Ineos, se refirió a la emergencia sanitaria que está pasando el mundo, “debí viajar a Europa hace tres semanas. Estoy en casa entrenando y esperar porque ahora todo es una incertidumbre, pero hay que tener tranquilidad”.

"Lo más importante es que resuelva la situación en el mundo, ya el ciclismo y el deporte pasa a segundo plano. Primero es la salud de las personas y nuestro deber es quedarnos en casa y en mi caso entrenamientos y fortalecimiento de rodilla”, expresó Brandon.

Después del Tour Colombia, Rivera tenía planeado viajar a Europa, correr unas clásicas en Italia y Correr el Gran Premio Miguel Indurain en España, pero esto no pude ser posible por la pandemia que incrementa sus contagios no solo en el viejo continente sino en el mundo.

El Team Ineos le ha dicho a sus deportistas que "hay que ser responsables, quedarse en la casa. Entre más juiciosos estemos podemos evitar que se propague el virus".

Agregó que, “es un orgullo poder representar al Ineos, uno pasa a otro nivel. Estoy viviendo mi proceso y lo disfruto al máximo".

Para finalizar, el velocista del Team Ineos compartió que en el pasado montaba tabla y le gustaría “ir a los X Games. Me parece un espectáculo chévere y siempre me ha llamado la atención el tema”.

