El francés Franck Ribéry es fichado por la Fiorentina

El extremo francés llegó este miércoles a la ciudad de Florencia libre de contrato, luego de su salida del Bayern de Múnich, con quien estuvo 12 temporadas y obtuvo 23 títulos. Ribéry fue recibido por Giancarlo Antognoni, campeón del mundo en 1982 y leyenda del club toscano, del que es uno de sus dirigentes.

El club de la serie A publicó una imagen del jugador francés en su cuenta de Twitter que acompañó con la frase "Bienvenido leyenda". Por su parte, Ribéry escribió en Facebook que está feliz “estoy aquí con mi familia. Hablé durante una semana con la Fiorentina, también hablé con Luca Toni (su antiguo compañero en Múnich, y ex de la Fiorentina). Me dijo que la Fiorentina es un gran club y que la ciudad es hermosa".

Hello Fiorentina. 🙌🏼 A new chapter for me and my family is beginning. Blessed and happy to sign a new contract at a great club in a great city. 🙏🏼 Looking forward to the future with my new teammates and all the fantastic fans here. 💪🏼 #ForzaViola https://t.co/kIoVU6sxHL