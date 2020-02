El Preolímpico nos dejó muchas enseñanzas: Edwin Herrera, mediocampista de la Sub-23

En diálogo con Deportes W el también jugador de Independiente Santa Fe, Edwin Herrera, se refirió al desempeño de la Sub-23 en el Torneo Preolímpico, “un Torneo que nos deja muchas enseñanzas y mucho aprendizaje. Lastimosamente no se dio lo que todos queríamos y hubo cosas que nos faltaron, pero seguimos trabajando fuerte”.

En el último partido de la Selección Colombia Sub-23, frente a Uruguay, Herrera no hizo parte de la alineación titular acerca de si le sorprendió o no esta decisión, el jugador dijo que, “no, estaba muy tranquilo, en el momento que me tocó entregué todo. El profe tomó esa decisión para el bien del equipo.

"Todos los partidos eran diferentes, los rivales también (…). Creo que sorprendimos a Brasil, con Argentina faltó concentración y contra Uruguay competencia y competitividad”, concluyó Edwin.

Para finalizar, opinó sobre las especulaciones que hay sobre el director técnico, Arturo Reyes, de que no les habla a los jugadores y no sale del banco, “por fuera del campo se ven muchas cosas y por dentro vivimos cosas muy diferentes. Pienso que el profe es un gran técnico, eso de que no nos habla es falso. Todo el tiempo nos hablaba para mejorar. Aprendí mucho y crecí".

