Todos los jugadores necesitamos hacer goles: Diego Valdés, delantero de Santa Fe

En diálogo con Deportes W Diego Valdés, delantero del equipo capitalino, compartió cómo se sintió en el partido frente al Junior de Barranquilla, “en lo personal me he sentido muy bien, el equipo viene mostrando cosas positivas y mejorando. La presión alta es algo bueno de Santa Fe".

En el compromiso, frente al equipo caribeño, el marcador se pudo abrir rápido y Santa Fe hizo más que sus adversarios, frente a esto el Valdés dijo, “es un partido muy bueno. Para mi parecer dominamos en todo el partido, jugamos en campo contrario, recuperamos pelota, dimos combinaciones, tres tiros en el palo (…) contra Junior hicimos muy buen primer tiempo y lo manejamos muy bien en el segundo”.

Para muchos, el exjugador del Deportes Tolima Diego Valdés necesitaba marcar goles para recuperar su confianza, sobre este tema el futbolista opinó que, "no había perdido confianza, estaba muy tranquilo porque estaba buscando el gol. No se había dado, pero mi tranquilidad no la había perdido".

