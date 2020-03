“Es lamentable que el fútbol femenino no sea profesional en Colombia”: Leicy Santos

En diálogo con Deportes W Leicy Santos, futbolista colombiana, opinó sobre la situación que vive el fútbol femenino en Colombia, porque según lo dijo Carlos González, presidente de Acolfutpro, salvo América de Cali, Nacional y Santa Fe, que acordaron pagarle a las jugadoras el 50% de su salario mientras estuvieran en pretemporada, el resto de los equipos no hizo ningún acuerdo y de hecho algunas entrenaban sin contratación, frente a esto la jugadora aseguró, “leí hace unas hora el comunicado que sacó Acolfutpro del tema (…) Es la realidad del fútbol en nuestro país. Es lamentable seguir dándonos cuenta que el fútbol femenino todavía no es profesional en Colombia. No es posible que haya jugadoras a la deriva".

Por otro lado, la campeona con Santa Fe en 2017 contó su experiencia en el Atlético de Madrid, aseguró que el equipo y directivas están felices con su trabajo y añadió que está muy motivada porque poco a poco se gana a la afición.

“Aquí en España tenemos muy buena referencia, hay muchas jugadoras colombianas que han venido a esta liga y creo que da mucho de qué hablar en este momento del fútbol”, agregó Santos.

La deportista colombiana también se referenció a la publicación que recientemente hizo en su cuenta de Instagram con James Rodríguez y aseguró que las especulaciones que giran alrededor de que este comience a jugar en Atlético de Madrid no son ciertas, "yo sería la persona más encantada de que James esté en el Atlético, pero en este momento está enfocado en el Real Madrid y luchar su puesto ahí. Lo veo tranquilo, está ahí trabajando y esforzándose al máximo".

Para finalizar, la jugadora de Atlético de Madrid se refirió a la actual crisis por la que está atravesando el mundo por el Covid-19 y añadió que "no sabemos qué va a pasar, en este momento priorizamos la salud. No creo y tampoco me gustaría que cancelen la liga, sino acabarla de algún modo para no afectar las competiciones que siguen en el próximo año".