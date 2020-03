Hay clubes pobres y hay directivos muy ricos: Carlos González, presidente de Acolfutpro

En diálogo con Deportes W Carlos González, presidente de Acolfutpro y vicepresidente de FIFPro América, se refirió a las medidas financieras que están tomando algunos clubes deportivos, “el Gobierno ha recomendado mantener el empleo y estamos por esa línea. La primera medida fue adelantar las vacaciones colectivas. En la medida en que avance la crisis, antes del 19 de abril, es muy apresurado tomar decisiones".

"No admitimos que se tomen medidas unilaterales afectando los contratos de los jugadores, el contrato de trabajo es de mutuo acuerdo y lo que se acuerde no puede ser impuesto. Hay que tener en cuenta que aquí hay jugadores que se ganan el mínimo, y el salario mínimo no se puede reducir", agregó.

Además, se habló sobre el tema de dinero y para dónde va este, “es paradójico que el presidente de la Dimayor diga que el fútbol colombiano nunca había recibido tanto dinero como lo ha hecho durante su gestión, la pregunta es ¿dónde está ese dinero? Plata hay, cada vez hay más dinero en el fútbol, ¿dónde se está concentrando?".

"A los equipos grandes, ya la Conmebol les autorizó a recibir el 60% de los recursos que les corresponde por competencias internacionales. Ahí les llega otro auxilio", afirmó.

Contó que hay jugadoras de América, Nacional y Santa Fe que están entrenando expuestas a una lesión sin tener garantías, además que, mientras estén en pretemporada pagan medio sueldo y temporada el sueldo completo.

En el caso de Millonarios, formalizó un contrato el 8 de marzo y el 13 de marzo lo terminó por mutuo acuerdo cuando se presentó la situación de Coronavirus. Recalcó que esa es la solidaridad que han recibido las mujeres que están entrenando, preparándose y luego las mandan a su casa “sin un peso, sin un salario minino si quiera”.

"Creo que hay muchos futbolistas con necesidad, hay clubes pobres y hay directivos muy ricos. Las estadísticas dicen que Colombia es el tercer país que está transfiriendo futbolistas al mundo”, conclyó.

