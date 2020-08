Es mentira que Messi haya expresado que se quiera ir: expresidente del Barcelona Joan Gaspart dijo en los micrófonos de W Radio que no cree en lo que digan los cercanos a Messi. "A mí eso de los entornos no me vale, me vale cuando él diga algo personalmente".

Nadie puede decir que Leo Messi se haya pronunciado y si lo dice, miente: expresidente del Barcelona. Foto: Getty Images