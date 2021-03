Es un inútil: periodistas argentinos no perdonaron a Fabra por golpear al capitán de Boca

El defensa lateral de Boca Juniors Frank Fabra se volvió tendencia este lunes en Argentina luego de protagonizar una acalorada discusión con su compañero y capitán Carlos Izquierdoz en la que el colombiano terminó golpeándolo en la cara.

En ESPN FC el periodista y director del programa, Alejandro Fantino, no se guardó nada para criticar al jugador de la Selección Colombia, llamándolo inútil y pidiendo que no juegue más en Boca Juniors.

“La cachetada de este muchacho de Colombia: en mi mundo no juega más en Boca por que es un ‘pibe’ poco inteligente. Es más, me atrevería a decir que es un inútil, Fabra es un inútil, es poco útil para el equipo”, dijo.

“Se hizo echar contra Santos, no tuvo un buen partido en el clásico y le metió una cachetada al capitán. La palabra inútil es fuerte, no estoy agrediéndolo (…) Este le pegó una cachetada a un compañero, sáquenlo del equipo”, mencionó.

Asimismo, el también periodista Mariano Closs aprovechó la oportunidad para criticar al entrenador del equipo xeneize, Miguel Ángel Russo, por su falta de control en el vestuario.

“Estas cosas suceden por falta de conducción porque esto no les sucede a todos los técnicos. Esto no se le puede escapar a Russo, no puede dejarla pasar”, comentó.