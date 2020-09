Estoy tranquila y preparada: María Angélica Bernal sobre su participación en el US Open

María Angélica Bernal, la colombiana que quiere triunfar en el US Open en la modalidad de silla de ruedas, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre sus expectativas y metas para el torneo.

“He tenido preparación de tres días en las canchas y estoy muy feliz de tener el partido mañana. Estoy segura y tranquila y espero sea un muy buen partido (…). Es mi primera participación, pero ya con todas ellas me he enfrentado en diferentes torneos y todas son muy difíciles”, aseguró.

Por otro lado, Bernal explicó qué fue lo más complicado de aprender del tenis en silla de ruedas y más a un nivel profesional.

“Es más de agilidad que de fuerza, para mí ya no es difícil, pero lo que más costó aprender fue a hacer revés con una sola mano”, dijo.

De igual forma, la joven colombiana contó qué es lo que espera del US Open.

“Vengo trabajando muy fuerte para clasificarme en sencillos, pero he venido jugando con mi pareja de dobles y así dar lo mejor de mí en las dos categorías”, mencionó.