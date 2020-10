Everton no contará con James Rodríguez para la próxima fecha de la Premier League

En una rueda de prensa, el técnico Carlo Ancelotti informó que James Rodríguez no será convocado para el enfrentamiento contra el Newcastle debido a que aún se encuentra en recuperación tras los últimos partidos con el club y la selección.

Además del colombiano, no serán convocados, Seamus Coleman (en recuperación) y Richarlison y Digne porque están suspendidos. Jonjoe Kenny y Jarrad Branthwaite ya pueden volver a la plantilla.

🤕 | No James Rodriguez or Seamus Coleman, as well as the suspended Richarlison and Lucas Digne, for the trip to @NUFC.



Jonjoe Kenny and Jarrad Branthwaite are back available. #NEWEVE



Watch live: https://t.co/kdYxKejM5M pic.twitter.com/qk4IybGQwo