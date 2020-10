Un misil: Golazo de Alfredo Morelos que le dio la victoria al Rangers en Europa League

El delantero Alfredo Morelos anotó el gol de la victoria del 1-0 del Rangers ante el Lech Poznan por la Europa League.

En el minuto 68, tras un centro desde la banda izquierda, Morelos se quitó la marca en el área y fusiló con un cabezazo al arquero rival.

ALFREDO MORELOS!! 🇨🇴🇨🇴

Subbed in min 62’ to hit this header 6’mins in! Takes Steven Gerrard and the Scottish goons under Benfica in Group D. Lets go! pic.twitter.com/S3Y7FCWUlQ