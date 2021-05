Fabriana Arias, considerada una de las mejores patinadoras en la historia del país

En entrevista con W Fin de Semana la patinadora que ha sido campeona 15 veces del mundo, habló acerca de sus inicios y como llegó a ser una de las mejores del mundo en su deporte, quien además logró convertirse en la deportista colombiana más importante en la historia de los Juegos Mundiales.

“Mis papás siempre me inculcaron el deporte desde pequeña, y a medida que voy creciendo, me doy cuenta del talento que tengo para este deporte (…) cuando cumplo 16 años voy por primera vez a una selección Colombia, lo que me ayudó a mí a mantenerme durante tantos años arriba es entender que cada vez hay que entrenar mejor”, señaló Fabriana.

Así mismo, la patinadora colombiana mencionó como ha sido ese proceso de recuperación luego de haber tenido hace pocos meses el nacimiento de su hijo y la transición para volver a competencia de alto rendimiento.

“No ha sido nada fácil, el regresar al deporte después de que el cuerpo cambia por completo es muy complicado, porque primero se tiene que recuperar el cuerpo de todo el cambio que tuvo y luego recuperar el nivel físico de alto rendimiento”, afirmó la deportista.

