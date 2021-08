Familiar del emir de Qatar anuncia el posible fichaje de Messi por el PSG

Contratar a Lionel Messi se ha convertido en uno de los más grandes deseos de Tamim ben Hamad Al Thani, emir de Qatar y dueño del Paris Saint Germain, que ante la no renovación del argentino con el Barcelona ha decidido ir por el jugador.

Por ello, su hermano Khalifah Bin Hamad Al Thani ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que las negociaciones por el ‘astro’ argentino están cerradas en su totalidad y que se hará oficial el fichaje en las próximas horas.

"Las negociaciones han concluido oficialmente. Y anunciaremos más tarde", fue el mensaje que escribió Khalifah en Twitter.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021

Sin embargo, según el Diario As, a pesar de este anuncio, el entorno del jugador, señaló que aún está observando ofertas y aún no tiene un desanclase inmediato, además que no ha recibido una oferta formal.

