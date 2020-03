“Haber tenido coronavirus me hizo valorar mucho más la vida”: Mariana Arceo

En diálogo con Deportes W la pentatleta mexicana, Mariana Arceo, contó que no sabe cómo contrajo el virus, “estaba de campamento en Barcelona preparándome para los Olímpicos y unas competencias previas. Jamás me imaginé que eso me pudiera pasar a mí y menos con una neumonía. Fue una situación que no esperaba”.

La deportista, quien superó el Covid-19, comentó que el progreso de este sucedió solo en una semana, en la semana más crítica de entrenamientos, por eso no supo distinguirlo tiempo, tuvo malestares estomacales, dolores fuertes de cabeza y cuerpo, al final tuvo tos y vómitos, luego presentó fiebre que fue lo que selló el cuadro del virus.

Acero, primera mexica en recuperarse de Coronavirus, dijo que luego de tener neumonía “lo bueno fue que no me alcanzaron a entubar, porque hubiera podido tener repercusiones para mi carrera deportiva y para mi vida cotidiana”, ahora tendrá que dormir con oxígeno por los siguientes 30 días, estar aislada, hacer ejercicios para los pulmones y guardar reposo.

“Fue una situación muy difícil, saber que tu cuerpo está deteriorado por un virus que el mundo desconoce es algo muy fuerte. Al inicio se lo oculté a mi familia para no preocuparlos, cuando vieron la opción de entubarme les dije y fue un momento muy difícil para mi familia porque no podían tener contacto conmigo. No saben lo que extraño poder abrazar a mi familia. El día que lo pueda hacer va a ser un día que nunca olvidaré", añadió Mariana.

Sin duda, este virus ha hecho cambiar la manera de pensar de muchas personas, para Mariana Arceo haber atravesado por esto le “hizo valorar mucho más la vida. Tengo miedo de que el mundo no se dé cuenta de lo que está pasando, la vida nos está poniendo una prueba”.

Para finalizar, la mexicana comentó que cuando pueda volver a entrenar comenzará desde cero, “hay tiempo suficiente para poder entrenar en forma y hacer una buena base”.

