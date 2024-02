Hoy por hoy tenemos grandes chances de clasificar: Gerardo Ortiz sobre Once Caldas

Gerardo Ortiz se refirió al partido que disputó el Once Caldas contra el Deportivo Cali en el que salieron victoriosos con un marcador 4-0, “En el partido de anoche el primer tiempo fue bastante parejo, en el segundo tiempo ya encontramos bien nuestro juego y se vio la diferencia en este partido y nuestro juego”.

El arquero del Once Caldas dijo que cuando llegó al equipo vino a hacer su trabajo sin saber con qué se iba a encontrar. “Sabía de la historia del arco en Once Caldas, me encontré con un peso muy grande al saber de la campaña que había hecho Cuadrado y más que nada me enfoqué en lo yo podía hacer”.

“Creo que estamos haciendo una buena campaña, estamos llegando a esta distancia más enteros, conociéndonos mucho más y siendo un equipo. Me encontré con una familia que nos hizo fuertes en los momentos difíciles", declaró.

Ortiz opinó que el Once Caldas tiene un fútbol rápido, actual, las gramas son diferentes y la rapidez en el juego es aún mayor a la que él estaba acostumbrado. “Ojalá que podamos seguir así como equipo y llegar a cumplir los objetivos que nos propusimos”.