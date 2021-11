“James con sus condiciones aporta mucho a la Selección”: Davinson Sánchez

El defensor colombiano Davinson Sánchez habló en W Radio sobre su llamado a la Selección Colombia para la jornada eliminatoria de noviembre en la que la ‘Tricolor’ enfrentará a Brasil y Paraguay; además, se refirió al regreso de James Rodríguez al combinado nacional.



“No tengo dudas de que James es un jugador para competir. Para nosotros que lo conocemos sabemos que para él estar en la Selección es importante; es un jugador muy influyente y es importantísimo tenerle. Por ahí lo de la Liga es algo personal, cada quien tiene sus elecciones, pero James con sus condiciones puede aportarle mucho a la Selección”, comentó.

Le puede interesar:

También habló acerca de Antonio Conte, el nuevo entrenador del Tottenham, equipo en el que milita: “Dirigiéndome a él se ve que es muy detallista, toma cada espacio de la cancha con la importancia que se merece. Es un gran entrenador y sus números hablan por sí solos y uno debe disfrutar los momentos y aprender de quien viene a aportarle a tu carrera”.



Para concluir, dijo: “Yo me preparo siempre para jugar, pero quien decide es el entrenador, pero alrededor de los casi 50 partidos que llevo con la Selección siempre he intentado lo mejor. No siempre sale porque es un juego”.