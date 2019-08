La colombiana de 65 años que ganó medalla de oro en Corea

La colombiana ganó medalla de oro en el campeonato mundial de Master categoría 65- 69 años, en los 400 mts libres. Cabe aclarar que es la primera vez que la natación colombiana, en rama femenina, gana medalla de oro en un mundial de la Federación Internacional de Natación

Hace aproximadamente 18 años Virginia practica el deporte de natación. Frente a la competencia que tuvo explicó que: “había una japonesa y una australiana, ellas eran las más fuertes en los 400 libres.”

Sobre el entrenamiento comentó que: “realmente a los Masters no nos hacen prueba de dopaje, los entrenamientos se hacen donde uno pueda, entreno 5 veces a la semana. Me preparé lo mejor posible para este mundial.”

Olano compartió además que ella logró el apoyo para poder ir a este mundial, luego de que la entrevistara la ‘Negra Candela’: gracias a una entrevista me salió el apoyo de Ximena Toro de la Gobernación del Valle, ella me consiguió el patrocinio para poder viajar. Por otra parte, me apoyaron mi equipo del Valle del Cauca, mi hijo y mi esposo; con eso logré ir a Corea."