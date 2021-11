¿Llegará a la Selección? Falcao anotó contra el Real Madrid, pero salió lesionado

El ‘Tigre’ Radamel Falcao García está intratable en España y sigue su cosecha de goles; esta vez le anotó al Real Madrid y fue el descuento de su equipo, que no alcanzó para evitar la derrota del Rayo Vallecano. Sin embargo, al minuto 80 se fue del partido lesionado, encendiendo las alarmas en la Selección Colombia.

El colombiano ingresó al minuto 69 por el francés Randy Nteka y le bastaron de siete minutos en el terreno de juego para mostrar su poder goleador y descontar de cabeza, para poner el compromiso 2-1 y motivar al Rayo a ir por el empate, pero no alcanzó.

Sin embargo, 11 minutos después, el ‘tigre’ tuvo que abandonar la cancha debido a una molestia muscular de la cual no se conoce la gravedad.

La preocupación alrededor de Falcao es tan grande que, incluso, el capitán del Rayo Vallecano, el argentino Óscar Trejo, lamentó lo que le ocurrió a su colega: "Sabemos el compromiso que tiene con nosotros, es una lástima porque había entrado muy bien al partido y seguramente le quedaba otra y capaz que la metía”.

La lesión de Falcao llega justo a días de su viaje a Sao Paulo para unirse a la Selección Colombia y enfrentar la jornada eliminatoria contra Brasil y Paraguay.

