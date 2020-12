“Lo que dice el Junior es cierto, el VAR favorece a algunos equipos: ‘Tren’ Valencia

Adolfo José Valencia, mejor conocido por su velocidad como ‘El Tren’ Valencia, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar sobre la gran final del Fútbol Profesional Colombiano entre Santa Fe y América de Cali.

“A Santa Fe siempre le voy a agradecer porque me abrió las puertas. Nunca pude salir campeón con ellos, pero sí con América. Los dos equipos hicieron méritos para estar en la gran final”, contó.

Asimismo, Valencia recordó los mejores momentos que tuvo en su paso por las dos instituciones.

“Los buenos partidos que uno jugaba con Santa Fe, fui un referente y la hinchada me quiere. Eso me llena de satisfacción porque siempre di lo mejor con esa camiseta. Del América recuerdo que tuve buenos técnicos y compañeros con los que levantamos la copa (1996-1997)”, dijo.

Además, criticó fuertemente el papel del VAR en el FPC y en el mundo, pues expresó que beneficia a algunos equipos y a otros los perjudica: dio el ejemplo del Junior ante el América.

“No es lo mismo uno jugar con estadios vacíos. El VAR no me gusta porque a veces fallan mucho y no son corrector, ese VAR ni debería existir. Lo que dice Junior es muy cierto y han perjudicado a muchos equipos y favorece a otros”, mencionó.

Por un lado, se refirió a lo que le gusta del cuadro ‘cardenal’, siendo el mejor equipo del año en la reclasificación.

“Yo veo un técnico que creyó en los jugadores. Es un señor de mucho manejo y una excelente persona. Santa Fe juega unido y con ganas. Además, tiene una mezcla entre veteranos y jóvenes que tienen ganas de salir adelante”, comentó.

Por otro lado, mencionó las cualidades del América de Juan Cruz Real, DT que para él cambió el “chip” de los jugadores.

“Demostró en Barranquilla que está pasando por buen momento y tiene buenos jugadores. El DT les ha medito en la cabeza el chip de que pueden lograr las cosas. El que menos se equivoque ganará”, afirmó.