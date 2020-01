Matías Ballini llega como refuerzo a Independiente Santa Fe

En diálogo con Deportes W el futbolista que llega al equipo capitalino se describió como “un volante de recuperación, ordenado en el campo de juego, siempre intento sacrificarme para el equipo. Tal vez no tengo un juego vistoso, pero soy quien intenta hacer el trabajo sucio”.

El argentino afirmó que le encanta Santa Fe y que sus compañeros le dieron una bienvenida muy agradable y agregó “al principio me costó bastante la altura, pero ya me estoy adaptando. No lo sentí tanto como pensé, pero estoy entrenando al máximo para eso no sea excusa".

Ballini, quien es jugador profesional desde el 2004, cree que llega en su mejor momento a Colombia “creo que estar en Santa Fe es el paso más grande que he tenido en mi carrera, lo quiero disfrutar y aprovechar”.

Para finalizar, contó la negociación que tuvo con el quipo “yo llego en condición libre. Vine por un año y tengo la intención para que la estadía se pueda extender”.

Le sugerimos: Colombia, tanto en Giro y Tour, puede brillar este año: Luis Fernando Saldarriaga