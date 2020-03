Me encanta correr y entrenar en Colombia, me siento como en casa: Bob Jungels

En diálogo con Deportes W Bob Jungels, velocista del equipo Deceuninck-Quick Step, contó que a pesar de que el Coronavirus se ha extendido por el mundo ha podido entrenar en Luxemburgo, "me siento afortunado, podemos salir, he podido entrenar. Lo he tomado con calma y espero cómo avanza la situación".

Frente a lo dicho por la ministra francesa, Roxana Maracineanu, en donde no descarta la posibilidad de realizar el Tour de Francia sin público debido a la pandemia, Jungels comentó que, “depende de los organizadores la realización del Tour de Francia. Lo importante ahora es enfocarse en que la gente se quede en casa. Mi opinión es que se realice con público".

Por otro lado, el ciclista de Deceuninck-Quick Step compartió que las veces que ha estado en Colombia y sobre todo en el Tour Colombia 2019 le gustado estar en Medellín y Bogotá, sobretodo “me encanta correr y entrenar en Colombia, me siento como en casa”.

