Me gustaría regresar a Colombia para competir y entrenar: Fabio Aru

Fabio Aru, campeón de La Vuelta a España en el 2015 y campeón nacional de Italia en 2017, comentó en Deportes W que se prepara para una concentración en altura con su equipo, UAE Team Emirates, buscando preparar la temporada; así mismo mencionó que tuvo la posibilidad de entrenar afuera de su casa ya que en Suiza, donde vive, no era prohibido salir en medio de la pandemia “fueron dos meses difíciles para todo el mundo pero ya está mejor en Europa y en Italia, esperemos que mejore para regresar un poco a la normalidad”.

Se refirió a su calendario en el 2020, mencionó que seguramente va a compartir liderato con Tadej Pogačar y con David de la Cruz en el Tour de Francia y la Vuelta a España, respectivamente, “tenemos un equipo con mucha ilusión y poco a poco trabajando como equipo intentaremos el resultado”; así mismo mencionó que le gusta compartir el liderato ya que “es mejor tener más de un líder, es mejor tener otra carta para intentar un resultado para todo el equipo”.

“El Giro para un italiano es la carrera que más gusta y donde la gente da mucho, pero para este año tenía en programa el Tour desde diciembre. En los próximos años me gustaría regresar al Giro”.

Habló sobre el recorrido de La Vuelta a España en este año, comentó que va a ser un recorrido muy duro teniendo en cuenta que toda la carrera se va a desarrollar en el País Vasco y que los puertos de montaña serán muy intensos, sin embargo, manifestó que los conoce muy bien teniendo en cuenta su experiencia en La Vuelta al País Vasco; por otro lado, mencionó que va a ser una carrera muy interesante teniendo en cuenta la época del año en la que se realiza.

“Me ha gustado mucho, quería regresar a Colombia este año, pero por la COVID-19 no se puede. Me gustaría regresar en los próximos años para hacer carreras y entrenamientos. Colombia es muy bonito para entrenarse y me da tranquilidad la gente, es perfecto para un ciclista profesional” comentó sobre su experiencia a inicio de año cuando tuvo la oportunidad de correr el Tour Colombia. Por otro lado, opinó sobre el público dentro de las carreras de ciclismo y mencionó que es fundamental para el espectáculo y para los ciclistas ya que les da fuerza dentro de los recorridos.

Manifestó que el año y medio dónde tuvo un bajo rendimiento, por motivo de complicaciones con la vena Iliaca, fue muy duro para él ya que su nivel no era el mismo de siempre y no entendía por qué “obtener el diagnóstico me dio un poco más de tranquilidad, pero la recuperación después de esta operación ha sido muy larga, he hecho muchísimas cosas para regresar a un buen nivel, ahora me encuentro bien (…) estoy esperando la carrera para tener confrontación con otros chicos”.

Comentó sus sensaciones con su nueva faceta como padre, mencionó que le da tranquilidad al momento de correr y que “es una cosa única en la vida de una persona, me gusta. No me cambio”; también habló sobre el recorrido del campeonato mundial que se va a realizar en Suiza este año, dijo que teniendo en cuenta la altimetría que tendrá será muy exigente “es un recorrido muy duro (…) pero es bueno para mí y es bueno para Italia también, para (Vincenzo) Nibali”.

“Pienso que no es el momento justo para hablar de un nuevo contrato porque desde el Tour Colombia no he hecho una carrera, Matxin me ayudó mucho en este equipo y debo darle las gracias por esto. Esperemos a regresar a la carrera para tomar una decisión” agregó, lo anterior teniendo en cuenta que este es su último año de contrato con el UAE Team Emirates.

