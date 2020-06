"Quiero ser ídolo, y ese reconocimiento se logra con títulos": Macalister Silva

David Macalister Silva habló en Deportes W sobre el cumpleaños número 74 de Millonarios F.C., mencionó que su ídolo dentro del cuadro albiazul es Bonner Mosquera ya que siempre fue una persona aguerrida dentro de mitad de la cancha, igualmente dijo que fue agradable poder compartir momentos junto a él en sus inicios y agradece que lo guio dentro de su camino como profesional.

Se refirió a la preparación dentro de la cuarentena “no va a ser igual volver después de una para tan larga (…) es difícil y son cosas que van a pasar (las lesiones) con los temas musculares por los movimientos, no es lo mismo trabajar en casa que en campo, no es lo mismo trabajar en un apartamento que en una cancha, son muchas cosas que influyen” así mismo añadió que desde el conjunto embajador han intentado trabajar al máximo y que dentro del confinamiento solo pararon tres días los entrenamientos.

“Somos conscientes de que las cosas no venían saliendo como queríamos, creo que todos somos culpables de los resultados, somos un equipo y tenemos que salir de esta como equipo (…) estamos seguros que cuando volvamos tenemos que cambiar el rumbo, estamos seguros que vamos a salir de eso”, comentó sobre la mala campaña que venía haciendo Millonarios antes de la pausa que tuvo el campeonato; por otro lado habló sobre el regreso de Matías de los Santos y sobre la recuperación de Santiago Montoya, manifestó que son jugadores importantes que van a aportar al club.

“Nosotros tenemos que poner a Millonarios donde debe estar, por eso hoy cumple 74 años, porque su historia habla por él y nosotros no podemos ser ajenos ni a su historia ni a su jerarquía”.

Habló sobre la estrella 15 y la Superliga ante Nacional, comentó que fue algo muy bonito lo que se vivió con Miguel Ángel Russo “llegó a ser como una unión silenciosa donde todos sabíamos que algo pasaba, nadie hablaba del tema y todos trabajábamos para salir adelante. Yo creo que lo respetuoso que fue el grupo y todo el entorno del fútbol con el tema del ‘profe’ fue algo muy motivante, nos llenó de ese impulso ver cómo la gente nos apoyaba y cómo el ‘profe’ salía adelante”.

Comentó que a pesar de que los futbolistas cada día tienen más profesionalismo aún hace falta, agregó que desde las divisiones menores se debe trabajar en esto con el fin de que se logre un mejor desempeño. Mencionó que gracias a esto muchas veces no se logra leer lo que técnicos como Juan Manuel Lillo quieren plantear “muchos jugadores jugamos fútbol, pero muy pocos lo saben leer bien”.

Por otro lado, mencionó que a los jugadores bogotanos les hace falta perseverancia con el fin de alcanzar el profesionalismo, al mismo tiempo que añadió que debería haber una cantidad mayor de futbolistas bogotanos teniendo en cuenta la proporción de jugadores que existe en las categorías inferiores dentro de la capital colombiana.

Manifestó que le gustaría convertirse en director técnico y que se ha preparado con ese fin, comentó que sólo le hacen falta los exámenes presenciales “yo amo el fútbol, amo mi profesión y no sé si pueda dirigir, pero al menos me preparo y me preocupa, algo que me preocupa es el tema del jugador bogotano y sé que se está hablando de eso”.

Cree que en el fútbol colombiano hay un déficit de intensidad y de concentración, así mismo que en los pequeños detalles es donde se encuentra la diferencia donde los equipos colombianos resultan inferiores; por otro lado, comentó que el estilo de juego del Pep Guardiola es el que lo identifica ya que si el equipo tiene el balón tiene el control de partido hay menos riesgo de que el rival lo ataque.

Se refirió a la salida de Wuilker Faríñez hacia Europa, comentó que es una persona muy tranquila y que seguramente va a tener buenos resultados. Para finalizar, comentó que ser convocado a la Selección Colombia es su sueño, así como ser ídolo en el cuadro embajador, ya que aún no se identifica como tal.

