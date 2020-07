No hay unión en los directivos del fútbol colombiano: Willington Ortiz

Willington Ortiz, exjugador profesional de fútbol quien habló sobre su

historia, su faceta como actor en De pies a cabeza y su vida fuera del fútbol.

Ortiz contó cómo comenzó "yo estuve en América de Cali y me dijeron que no me podían dejar porque mi estatura no me favorecía, tampoco mi peso, entonces me echaron. Luego me dieron la oportunidad de jugar en la liga profesional".

Hizo un papel secundario en la serie De pies a cabeza, la historia fue creada por

Juana Uribe para Cenpro TV y fue emitida entre 1993 y 1997 por el Canal A. Sobre esta experiencia dijo que "fue una bonita oportunidad participar en "De pies a cabeza". Me dijeron que tenía que hacer de mí mismo, aunque al principio fue difícil luego pude relajarme y actuar mejor".

Finalmente, habló sobre la campaña "Un gol por Tumaco" en la que se están recolectando medios económicos para donarle mercado a la población de la zona. "Estamos haciendo una campaña para donar mercados en Tumaco, el centro de acopio está en la Calle 37 sur No. 70B - 05 en Bogotá" dijo.