¿Para preocuparse? James Rodríguez se perderá su cuarto partido consecutivo con Everton

El entrenador Carlo Ancelotti confirmó que el colombiano James Rodríguez se perderá el partido ante el Manchester United por la Carabao Cup, su cuarto encuentro consecutivo sin jugar con el Everton.

“Ancelotti confirma que James Rodríguez se perderá los cuartos de final de la Carabao Cup contra el Manchester United”, fue el mensaje del club en sus redes sociales.

No obstante, los resultados del Everton sin James Rodríguez han sido contundentes: 3 victorias en 3 juegos.

Por otro lado, el equipo de la ciudad de Liverpool contará con Yerry Mina, quien se ha destacado en los últimos partidos con los toffees.

