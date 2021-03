¿Para qué te traje? Jugador del Manchester United falló un gol increíble con el arco vacío

El partido entre el AC Milan y el Manchester United, uno de los clásicos más importantes de Europa, terminó 1-1 gracias a los goles de Amad Diallo y Simon Kjaer, dejando la definición de la llave para el partido de vuelta en el estadio Giuseppe Meazza.

El buen fútbol no fue lo único que se robó las miradas de los espectadores, pues Harry Maguire, zaguero del equipo inglés, erró una opción clara de gol con el arco vacío.

En las imágenes se aprecia que, tras un centro al área, el jugador queda solo con el balón, pero define de la peor manera: al vertical derecho del arco.

Tras el fallido remate, el balón rebotó en el poste y fue despejado por los defensas del AC Milan.

Los espectadores se percataron del error del defensa y lo remarcaron en las redes sociales.

Harry Maguire and his attitude of complacency, how can you miss this chance costing Manchester United 80 million pounds pic.twitter.com/iKEFtGkwAa