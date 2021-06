Polémica en el mundo: Medios internacionales reaccionan a la decisión de Pitana

La Selección Colombia perdió 1-2 ante Brasil en el cuarto partido de la Copa América que se disputa en ese país.

La Tricolor se puso arriba en el marcador muy temprano en el partido con un golazo de Luis Díaz. Sin embargo, en el segundo tiempo (minuto 78) Brasil logró el empate en medio de una polémica acción.

Se trata de una acción en la que el balón golpeó al árbitro argentino y en las imágenes se aprecia que por poco pita la acción para hacer un ‘balón a tierra’, sin embargo, Néstor Pitana dejó seguir la jugada que terminó en gol.

De inmediato, los jugadores de la Selección Colombia le reclamaron vehementemente al árbitro porque, para ellos, debió detener la acción y enviar al ‘balón a tierra’.

Medios internacionales reaccionaron a la polémica del árbitro argentino:

Ole (Argentina): Pitana, polémica y gol de Brasil

TyC Sports (Argentina): Rebote en Pitana y polémica en el empate de Brasil ante Colombia por la Copa América

Marca: Colombia parpadea y cae ante Brasil

In a match that saw Colombia take the lead with a Luis Diaz golazo, a Roberto Firmino goal that was interfered by Nestor Pitana in the build up, a thrilling game had to end with an unmarked Casemiro scoring the game winning goal for Brazil. #CopaAmerica pic.twitter.com/k7tZwPkB2V