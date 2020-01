Toni Kroos, nuevamente, dio cátedra de cómo patear un balón. Al minuto 15, el estadio King Abdullah Sports City presenció un gol olímpico en el partido de semifinal de la Supercopa de España entre Valencia y Real Madrid.

El alemán abrió el marcador y anotó el primer gol de su equipo. Finalizando el primer tiempo, Isco anotó el segundo en el partido que parcialmente gana el club merengue (0-2) al Valencia.

Kroos scoring directly from a zero angle corner after seeing the GK off his line. BOOOOM! pic.twitter.com/gCGwyJQBDo — M•A•J (@Ultra_Suristic) January 8, 2020

Toni Kroos has just scored directly from a corner against Valencia 😍🔥pic.twitter.com/JlVDld6y8B — Goal HQ (@goalhq_) January 8, 2020