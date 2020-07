¿Quién liderará al Ineos en el Tour de Francia? Egan Bernal responde

El ciclista colombiano, Egan Bernal, compartió con los oyentes que está enfocado en sus entrenamientos. Contó que el equipo y la federación están haciendo lo posible para poder viajar con los demás ciclistas para poder competir. “Yo estoy concentrado para llegar a las carreras en el 100%".

"Si no puedo viajar será un golpe moral fuerte, confío en que podré viajar. Pero en este momento no me quiero estresar pensando en algo que no puedo manejar", expresó.

Además, contó que su etapa de cuarentena, cuando no estaba autorizado para entrenar en carretera, lo hacía en rodillo, pero “no es lo ideal para preparar un Tour de Francia. Para mantener la forma, ayuda bastante (…). No me gusta mucho el rodillo, prefiero salir a la carretera. No hay nada como salir a entrenar a las montañas, hacer subidas en la carretera".

Por otro lado, habló sobre las especulaciones que hubo acera de sus declaraciones sobre Chris Froome, “en el equipo sabemos qué es lo que Froome quiere decir, qué es lo que Egan quiere decir y entre nosotros hablamos. Dentro del equipo todo está tan claro que no es necesario salir a explicar".

Asimismo, se refirió al posible líder del Ineos en el Tour de Francia, ya que está Froome, Egan y Geraint Thomas, quienes han ganado el tour, “Chris Froome dice que quiere ganar su quinto Tour. Yo quiero ganar mi segundo. Son declaraciones completamente normales".

Por otro lado, comentó sobre el público en las carreras, "no siento que la gente vaya a afectar el rendimiento del corredor o los equipos en el Tour. Si no hay gente, será un poco extraño. Algo bonito del Tour es que reúne mucha gente, es emocionante".

